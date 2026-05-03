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    首頁 > 政治

    「雙陳女力」合體！陳品安、陳春暖掃街挑戰苗栗與卓蘭首位女首長

    2026/05/03 14:53 記者蔡政珉／苗栗報導
    「雙陳女力」合體！陳品安（圖）、陳春暖掃街 挑戰苗栗與卓蘭首位女首長。（陳品安提供）

    「雙陳女力」合體！陳品安（圖）、陳春暖掃街 挑戰苗栗與卓蘭首位女首長。（陳品安提供）

    母親節將至，民進黨苗栗縣長參選人陳品安今（3）日上午前往大湖、卓蘭市場掃街，除了發放康乃馨向民眾問好，更與宣布轉戰卓蘭鎮長的現任議員陳春暖同框造勢。陳品安致詞時強調，兩人將以「雙陳女力」攜手出擊，目標分別挑戰苗栗首位女縣長與卓蘭首位女鎮長。

    針對陳春暖正式投入鎮長選戰，陳品安表示全力支持，認為女性力量的加入將為地方治理帶來更溫暖且專業的氣息，且陳春暖深耕基層，參選將成為民進黨在苗栗選戰中的強大助力。

    陳品安指出，未來若兩人勝選，將中央與地方資源對接，優先推廣卓蘭「水果之鎮」，提高農民收入、創造附加價值，更將媒合中央與地方的資源，推廣卓蘭客家文化、休閒農業區等「療癒經濟」，促進苗栗整體觀光發展。。

    此外，陳品安也提出「療癒經濟」構想，計畫融合卓蘭的客家文化、休閒農業區，帶動整體苗栗觀光轉型。今日掃街過程中，不少攤商與民眾主動熱情回應、加油打氣，讓陳品安對選情充滿信心。

    陳品安表示，「苗栗隊」已逐步成型，未來會持續推出務實政見，與陳春暖等基層夥伴共同努力，為苗栗鄉親打造更好的生活環境。

    「雙陳女力」合體！陳品安（右2）、陳春暖（左2）掃街 挑戰苗栗與卓蘭首位女首長。（陳品安提供）

    「雙陳女力」合體！陳品安（右2）、陳春暖（左2）掃街 挑戰苗栗與卓蘭首位女首長。（陳品安提供）

    「雙陳女力」合體！陳品安（右1）、陳春暖（左2）掃街 挑戰苗栗與卓蘭首位女首長。（陳品安提供）

    「雙陳女力」合體！陳品安（右1）、陳春暖（左2）掃街 挑戰苗栗與卓蘭首位女首長。（陳品安提供）

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