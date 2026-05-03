獲徵召選苗栗市長？林月琴：越不好選 越需要有人願意承擔

民進黨立委林月琴。（資料照）

行政院長卓榮泰今（3）日出席「115年五四牙醫師節慶祝活動」時透露，民進黨立委林月琴已被徵召參選苗栗市長。對此，林月琴今受訪時說，謝謝卓院長的肯定，也謝謝大家對苗栗的關心。苗栗一直是民進黨努力耕耘的艱困選區，苗栗市長不好選，這一點她很清楚；但苗栗人的生活，值得我們一起打拚。

林月琴強調，「我除了是民進黨不分區的社福專業立委，也是苗栗出生長大的孩子。」如果黨有需要、鄉親有期待，她願意用自己的社福專業，回來面對苗栗市最實際的生活問題：長輩怎麼被照顧？年輕人怎麼安心工作？爸爸媽媽怎麼顧老又顧小？公共資源怎麼真正用在市民身上？

請繼續往下閱讀...

林月琴：苗栗不能被失控的財政拖著走

「苗栗不能被失控的財政拖著走」，林月琴認為，苗栗需要能和中央連結、把錢花在刀口上、把人放在心上的政府，「民進黨願意徵召，看重我在中央的經驗，我很感謝。」

林月琴提及，民進黨苗栗縣長參選人陳品安是非常優秀，也很懂地方需求的縣長候選人。未來如果有機會和陳一起為苗栗打拚，她相信會很有意義，「我們都知道，苗栗不好選，但越不好選，越需要有人願意承擔。我相信願意努力、願意改變，苗栗就會有新氣象。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法