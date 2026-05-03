中國打壓反成閃光燈！涉外人士：擋不住台灣 讓世界看清誰在霸凌

賴清德總統（左）訪問史瓦帝尼，與史王恩史瓦帝三世（右）簽署聯合公報，重申雙方深厚友誼、互信及共同價值。（總統府提供）

總統賴清德昨天順利抵達史瓦帝尼展開國是訪問。涉外人士表示，原先相對單純的國是訪問，卻因中國阻撓引起全球關注，中國不僅無法讓台灣在國際消音，反而讓世界看清楚誰在破壞國際秩序，呼籲中國放棄霸凌行徑，尊重台灣平等參與國際事務的權利，才能真正贏得國際社會的尊重。

涉外人士指出，這場因「非預期外力」而延宕的行程，在台灣國安外交團隊安排下再次啟程，北京當局耗費資源進行的「物理封鎖」，不僅未能切斷台灣與世界的聯繫，反而凸顯中國的威權施壓與台灣的民主韌性，也讓台灣的處境成為國際媒體捕捉的焦點。

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涉外人士提及，原訂兩週前的出訪行程，因非洲三國塞席爾、馬達加斯加、模里西斯單方面取消賴清德總統專機飛越其區域的飛航許可而被迫暫緩。這種在國際民航慣例中極為罕見的干預手段，當時即引發了國際質疑「飛航安全武器化」的聲浪，以及全球媒體的高度關注。

賴總統抵達史瓦帝尼後，美聯社（AP）、路透社（Reuters）、法新社（AFP）、彭博（Bloomberg）等國際主流媒體相繼報導，並關注賴總統在社群平台表達台灣走向世界的決心，路透更詳細報導行程因北京施壓而被迫延宕的始末，凸顯北京對台灣外交空間的系統性限制。

涉外人士認為，事實證明，當中國企圖圍堵台灣時，它在政治與輿論上卻適得其反地將台灣推向了焦點，台灣越是被打壓，就越會堅定自信地站上世界舞台，中國不僅無法讓台灣在國際上消音，反而讓世界看清楚是誰在破壞國際規範。

涉外人士呼籲，與其大費周章地在國際航線上設置障礙阻撓台灣，中國不如回歸國際常軌，履行身為大國應盡的責任，與區域國家共同維護安全、穩定與繁榮。唯有放棄霸凌行徑，尊重台灣平等參與國際事務的權利，才能真正贏得國際社會的尊重。

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