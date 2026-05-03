鄭麗文、柯文哲不回應賴總統出訪 許淑華：以拖待變 看習近平臉色

國民黨主席鄭麗文、民眾黨創黨主席柯文哲今（3）共同出席活動，媒體提問關於賴總統成功出訪史瓦帝尼及軍購案等議題，柯僅說今天以活動為主，鄭麗文也無回應，快步走入會場。（記者董冠怡攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨創黨主席柯文哲今（3）共同出席活動，媒體提問關於賴總統成功出訪史瓦帝尼及軍購案等議題，柯僅說今天以活動為主，鄭麗文也無回應，快步走入會場。台北市議員許淑華表示，中共打壓台灣航權，而在台灣展現外交突破，鄭柯兩人噤聲是以拖待變，在等中共下指令、看習近平臉色後才敢有所表示、展現。

許淑華指出，賴總統此次出訪不僅是一次外交突破，更成功接軌世界，展現台灣外交環境的友善與各國的實質認可。然而，在面對中共頻頻以航權問題打壓台灣、干擾外交空間時，唯獨柯文哲與鄭麗文兩人噤聲。

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許淑華表示，面對媒體追問，柯、鄭兩人態度形同「默認」中方的施壓，對台灣的外交突破連一聲「恭喜」或「喝采」都沒有。她質疑，「他們現在的沉默就是以拖待變，根本是在看習近平臉色，等中共下指令，指令下了才敢去做。」

許淑華直指，鄭麗文曾表示要等川習會過後，才會對軍購案有所表態，民眾黨立委對軍購案也完全沒有配合或通過態度。許淑華感嘆，當台灣成功突破中國對航權的干擾後竟然是這樣「兩樣情」，充分展現中共代理人正無所不用其極透過各種手段弱化台灣。

此外，針對洪秀柱使用「偷雞摸狗」一詞批評總統出訪，許淑華表示，中共打壓台灣早已不是新聞，但洪秀柱的發言口吻簡直與國台辦發言人如出一轍。

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