林俊憲：友邦與我國站在一起 國民黨卻替中共打壓台灣

民進黨立委林俊憲。（資料照）

賴清德總統突破中國外交封鎖出訪友邦史瓦帝尼。與此同時，我國另一國友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）也無懼中共施壓，應我國政府邀請，將於5月7日至10日率團來台國是訪問。民進黨立委林俊憲今指出，中共無非是想在「川習會」前營造台灣外交動搖的假象，藉此作為談判籌碼；當友邦選擇與台灣站在一起，國民黨卻一邊喊「反台獨」，一邊替中共打壓台灣外交空間鋪路。

林俊憲表示，外媒指出，中國長期透過網路攻擊、金錢利誘等手段，試圖逼迫我國在南美洲唯一的邦交國「巴拉圭」與台灣斷交；然而，這些施壓並未得逞。相反地，巴拉圭總統預計於5月7日訪台，以實際行動向國際展現台巴之間的堅定情誼，也再次證明，建立在民主價值上的夥伴關係，遠比威權國家的利益交換更穩固。

請繼續往下閱讀...

林俊憲指出，從總統出訪深化邦誼，到友邦公開相挺，可以看出當台灣持續走向世界，中共那套威脅與恐嚇的影響力就越低。台巴與台史關係的穩定，正是台灣外交路線站穩國際的具體成果；而中共之所以急於對巴拉圭施壓，甚至干擾總統出訪，無非是想在「川習會」前營造台灣外交動搖的假象，藉此作為談判籌碼，凸顯國際影響力。

他批評，反觀國民黨主席鄭麗文，先前高調的「鄭習會」，非但沒有帶來和平，反而帶回飛彈、持續擾台的共機，淪為助長壓縮外交空間的幫兇，至今仍沉溺在「一中老路」的美夢中。當友邦選擇與台灣站在一起，為我們發聲時，卻有人仍試圖替威權鋪路。這樣的路線，究竟是在為台灣爭取和平，還是讓台灣一步步失去主體性？答案，其實很清楚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法