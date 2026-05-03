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    首頁 > 政治

    2週內2度踏上史瓦帝尼 林佳龍曝：歡迎陣容、軍禮更盛大

    2026/05/03 13:04 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍與史國外交暨國際合作部長Pholile Shakantu簽署台史關務互助協定。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍與史國外交暨國際合作部長Pholile Shakantu簽署台史關務互助協定。（圖擷取自林佳龍臉書）

    總統賴清德成功突破中國封鎖出訪史瓦帝尼，進行國是訪問。外交部長林佳龍上週甫以總統特使身分訪問史國，如今再度陪同總統來到史瓦帝尼，他表示，看見史王以更盛大陣容與軍禮歡迎，他心中非常感動。

    林佳龍透過臉書表示，他上週以總統特使身分率團訪問史國，這次再度陪同總統訪團踏上友邦，看見史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）以更加盛大的陣容與軍禮儀式歡迎我們，心中非常感動。

    林佳龍也與史國外交暨國際合作部長Pholile Shakantu簽署台史關務互助協定。他表示，關務互助協定將讓雙邊經貿往來更加順暢，也為兩國企業合作建立更便利的基礎。

    林佳龍指出，總統賴清德隨後與史王共同簽署聯合公報，重申台史深厚的友誼、互信與共同價值，並在和平、穩定與永續繁榮的共同願景下，持續深化合作關係；在雙邊會晤中，史王特別提到，台灣長期以來都是史瓦帝尼重要的朋友與夥伴，國際會議中心（ICC）、鄉村電氣化、供水系統、婦女及青年賦權、農業與經貿合作、台灣產業創新園區（TIIP）、戰略儲油槽等，每項合作都逐步落實，提升史國人民的生活。

    林佳龍說，雖然祝福較晚抵達，但情誼與心意沒有打折，總統賴清德也再次祝福國王陛下58歲生日快樂、登基40週年。今年同時也是台史建交58週年，共同祝福兩國邦誼永固，讓這份情誼跨越距離、歷經考驗，始終彼此扶持、堅定前行。

    林佳龍也說，感謝史王與史國人民長期堅定支持台灣的國際參與，外交部也將繼續以總合外交深化雙邊合作，讓台史58年的邦誼累積更多成果，攜手走向和平、穩定與永續繁榮的未來。

    史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）以盛大的陣容與軍禮儀式歡迎總統賴清德一行。（圖擷取自林佳龍臉書）

    史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）以盛大的陣容與軍禮儀式歡迎總統賴清德一行。（圖擷取自林佳龍臉書）

    史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）以盛大的陣容與軍禮儀式歡迎總統賴清德一行。（圖擷取自林佳龍臉書）

    史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）以盛大的陣容與軍禮儀式歡迎總統賴清德一行。（圖擷取自林佳龍臉書）

    史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）以盛大的陣容與軍禮儀式歡迎總統賴清德一行。（圖擷取自林佳龍臉書）

    史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）以盛大的陣容與軍禮儀式歡迎總統賴清德一行。（圖擷取自林佳龍臉書）

    史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）以盛大的陣容與軍禮儀式歡迎總統賴清德一行。（圖擷取自林佳龍臉書）

    史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）以盛大的陣容與軍禮儀式歡迎總統賴清德一行。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍與史國外交暨國際合作部長Pholile Shakantu簽署台史關務互助協定。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍與史國外交暨國際合作部長Pholile Shakantu簽署台史關務互助協定。（圖擷取自林佳龍臉書）

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