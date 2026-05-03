2週內2度踏上史瓦帝尼 林佳龍曝：歡迎陣容、軍禮更盛大

外交部長林佳龍與史國外交暨國際合作部長Pholile Shakantu簽署台史關務互助協定。（圖擷取自林佳龍臉書）

總統賴清德成功突破中國封鎖出訪史瓦帝尼，進行國是訪問。外交部長林佳龍上週甫以總統特使身分訪問史國，如今再度陪同總統來到史瓦帝尼，他表示，看見史王以更盛大陣容與軍禮歡迎，他心中非常感動。

林佳龍透過臉書表示，他上週以總統特使身分率團訪問史國，這次再度陪同總統訪團踏上友邦，看見史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）以更加盛大的陣容與軍禮儀式歡迎我們，心中非常感動。

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林佳龍也與史國外交暨國際合作部長Pholile Shakantu簽署台史關務互助協定。他表示，關務互助協定將讓雙邊經貿往來更加順暢，也為兩國企業合作建立更便利的基礎。

林佳龍指出，總統賴清德隨後與史王共同簽署聯合公報，重申台史深厚的友誼、互信與共同價值，並在和平、穩定與永續繁榮的共同願景下，持續深化合作關係；在雙邊會晤中，史王特別提到，台灣長期以來都是史瓦帝尼重要的朋友與夥伴，國際會議中心（ICC）、鄉村電氣化、供水系統、婦女及青年賦權、農業與經貿合作、台灣產業創新園區（TIIP）、戰略儲油槽等，每項合作都逐步落實，提升史國人民的生活。

林佳龍說，雖然祝福較晚抵達，但情誼與心意沒有打折，總統賴清德也再次祝福國王陛下58歲生日快樂、登基40週年。今年同時也是台史建交58週年，共同祝福兩國邦誼永固，讓這份情誼跨越距離、歷經考驗，始終彼此扶持、堅定前行。

林佳龍也說，感謝史王與史國人民長期堅定支持台灣的國際參與，外交部也將繼續以總合外交深化雙邊合作，讓台史58年的邦誼累積更多成果，攜手走向和平、穩定與永續繁榮的未來。

史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）以盛大的陣容與軍禮儀式歡迎總統賴清德一行。（圖擷取自林佳龍臉書）

史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）以盛大的陣容與軍禮儀式歡迎總統賴清德一行。（圖擷取自林佳龍臉書）

史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）以盛大的陣容與軍禮儀式歡迎總統賴清德一行。（圖擷取自林佳龍臉書）

史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）以盛大的陣容與軍禮儀式歡迎總統賴清德一行。（圖擷取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍與史國外交暨國際合作部長Pholile Shakantu簽署台史關務互助協定。（圖擷取自林佳龍臉書）

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