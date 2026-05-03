國民黨內軍購版本喬不攏 洪秀柱：「3800億＋N」很有學問

前國民黨主席洪秀柱3日出席台北市議員侯漢廷新書「以中華之名」發表會並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

外界認為國民黨內針對國防特別預算條例版本陷入親美派、親中派鬥爭，國民黨前主席洪秀柱今（3）日出席公開活動，受訪時被問到支持「3800億＋N」還是8000億元？她說，「3800億＋N」後面那個「＋N」是很有學問的說法，如果能夠寫出具體項目，可以加多少，可能也許就是8000億、9000億。

洪秀柱表示，「3800億＋N」後面那個「＋N」是很有學問的說法，到底美國要賣給我們什麼東西，沒有發價書、單子、具體項目。3800億元的部分很清楚，但剩下的到底是什麼，你說不清楚、講不明白，就要大家隨便給你加錢，也是很奇怪。

請繼續往下閱讀...

洪秀柱指出，「＋N」數字未定，只要把具體項目寫出來後，還是經過立法院黨團討論，可以加多少，可能也許就是8000億、9000億，也不一定，可是你總要拿出一些東西，我們不能莫名其妙、平白無故，而且交了錢到現在為止，有這麼多武器都還沒交給我們，天下有這樣做買賣的嗎？「欺負人嘛！」

她質疑，「我們的國家到底還有沒有格啊？是任人予取予求，非常打擊自己國家自尊的行為，我們不是美國的殖民地！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法