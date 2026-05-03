為92歲嬤洗腳 李四川：母愛讓城市變偉大

國民黨新北市長參選人李四川出席母親節感恩活動，幫1名92歲的阿嬤洗腳。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北市長參選人李四川今天出席土城區「孝親沐足感母恩」活動，為高齡92歲的阿嬤廖倪金燕洗腳，並閒話家常。李四川說，工程建設可以讓城市變大，但母親的愛可以讓城市變偉大。

李四川細心地為阿嬤捲起褲管、輕揉足部按摩，他稱讚阿嬤看起來健康又年輕，感覺年紀和他差不多，現場上百人同步替長輩洗腳，場面溫馨；李四川也和台下婆婆媽媽一起跳健身操，手舞足蹈、扭腰擺臀，跳得滿頭大汗。

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媒體詢問，如何幫太太慶祝母親節？李四川說，這2個月來因為選舉跑行程，經常早出晚歸，已經跟兒子預訂1個晚上，請競選團隊排開時間，要為太太慶祝母親節。

李四川致詞表示，母親臉上的皺紋，是經年累月為孩子操勞的痕跡，手上的繭和腳上的粗皮，是為孩子奔走的印記，呼籲民眾孝順一定要及時，將對媽媽的愛表達出來，他也預祝全天下偉大的媽媽們母親節快樂。

新北市議員林金結提到，李四川擔任新北市副市長時有次到土城區，遇到中正里長呂聰成反映，希望里內增加1座公園，李四川回去立刻編列400多萬元預算執行，他稱讚如此有能力、有魄力、有執行力的人，絕對是新北市長最好的人選。

此外，李四川今天一早也前往三峽參與紫微天后宮三峽境內祈安遶境活動並參與扶轎，感念媽祖護佑；李四川透露，「北三媽」勉勵他的話和過去一樣，為新北市民「求天下利、求天下名」；他也表示，參選目標只有一個，就是為了市民、城市奉獻，會全力以赴為新北繼續打拚。

國民黨新北市長參選人李四川（中）出席土城區「孝親沐足感母恩」的母親節活動。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北市長參選人李四川（中）與台下的婆媽們一起跳健身操，扭腰擺臀。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北市長參選人李四川參加三峽紫微天后宮祈安遶境活動。（圖由李四川競辦提供）

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