賴清德訪問史瓦帝尼 童子瑋：台灣「永不放棄」總統出訪令人振奮

基隆市議長童子瑋今天（3日）表示，賴總統成功出訪，讓台灣人非常振奮。（基隆議長童子瑋提供）

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，但在中國施壓下，出發前一天臨時喊卡，最終於昨天（2日）成功抵達史瓦帝尼。對此，基隆市議長童子瑋今天表示，就像體育賽事一樣，台灣選手常常都面臨中國打壓，但台灣永遠不放棄，賴總統成功出訪讓台灣人非常振奮。基隆市長謝國樑也表示：「尊重總統出訪相關安排，期盼中華民國擁有更寬廣外交空間。」

代表民進黨參選基隆市長的童子瑋表示，賴總統可以順利的突破中國的打壓，突破重圍，順利抵達邦交國史瓦帝尼，令所有的台灣人都非常的振奮，代表台灣人放不放棄的精神。

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童子瑋說，台灣必須也願意走向國際，接軌世界。真的非常感謝邦交國，願意提供這樣的協助。就像體育賽事一樣，常常都面臨打壓，但台灣永遠不放棄。就像棒球一樣，去年拿到世界12強冠軍，大家一起繼續加油。

賴總統原訂4月22日前往史瓦帝尼訪問，但在出發前一天臨時宣布喊卡，總統府祕書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮和外交部次長吳志中說明受挫原因，強調台灣有權走向世界，且世界也需要台灣的貢獻，強調中國的打壓無法動搖台灣人民的決心。

賴清德昨天（2日）下午在社群平台宣布，「國人同胞大家好，我在稍早抵達友邦史瓦帝尼」，指4月22日的出訪，因爲非預期的外力而暫緩。經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，已順利抵達。儘管晚了幾天，史國人民依舊給了我們最熱烈而溫暖的歡迎。

基隆市長謝國樑也對賴總統出訪表達看法，表示「尊重總統出訪相關安排，期盼中華民國擁有更寬廣外交空間。」

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