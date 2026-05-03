賴清德「突圍外交」走出自己的路 學者點出3層戰略意涵

總統賴清德擺脫外交打壓，成功出訪史國。（擷取自賴清德臉書粉專）

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼遭中共阻撓，但隨即演出外交突圍精彩好球。學者分析，此行除了展現賴總統的勇氣與戰略能力，也彰顯台灣角色不再被動，塑造出更具韌性與機動的外交模式，將有效削弱中共的全面封鎖。

成大政治系教授王宏仁認為，就是一場很成功的「突圍外交」，直接正面迎擊中共的國際打壓，跟過去總統的應對方式完全不同。從戰略意涵來看，此行有多重意涵。

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首先，此事直接回應了中國長期以來透過第三國進行「封鎖台灣」的模式。這次中共以經濟與政治影響力施壓非洲國家取消飛航許可，本質上是將兩岸的外交競爭擴展到無辜的第三方主權國家，而台灣此次的應對方式，並不是被動等待、也沒有放棄，反而主動調整路徑與方式，最終完成出訪，這代表台灣已開始具備在高壓環境下維持外交行動的能力。

其次，這次出訪所展現的，其實是一種「非典型外交模式」的示範。透過邦交國資源與彈性安排完成行程，等於是在既有國際政治限制下，發展出一種新的操作模式。這對台灣來說意義重大，因為長期以來，台灣外交往往被「過境安排」、「國際航權」等制度性因素所制約，而這次的做法，已經顯示可以突破這些框架，建立一種更具機動性與韌性的出訪模式。未來甚至可能成為台灣外交的「新常態」。

第三，這次行動也對外傳遞出重要的訊息。對中國，台灣傳遞出，即便在高強度的外交打壓下，仍有能力找到替代路徑，這將削弱中國「全面封鎖」的可信度。而對國際社會，則傳遞出台灣並非被動接受壓力，而是一個願意承擔風險、積極參與國際合作的行為者。這與賴政府強調的「以規則為基礎的國際秩序」是相互呼應的，也讓台灣的形象從「被壓迫者」轉為「行動者」。

王宏仁指出，這次出訪不只是展現了賴清德總統的勇氣，也顯示出其如何結合風險判斷、路徑調整與國際訊號操作的戰略能力。如果說過去台灣外交較多是在既有框架中尋求空間，那麼這次更像是台灣在嘗試主動「重新定義規則邊界」。盼朝野、台灣社會，都可以做賴總統的後盾，支持他這樣大膽、有謀略、為台灣走出去的作為。

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