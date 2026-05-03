賴清德突破封鎖抵史瓦帝尼 律師酸爆：應感謝中共、鄭麗文、陳佩琪

賴清德總統在台北時間週六下午3點（當地時間上午9點），抵達史瓦帝尼進行訪問。這次總統府採取國際常見的「抵達後公開」（arrive then announce）模式，排除外力介入。（圖擷取自臉書）

總統賴清德昨（2日）突破中國封鎖順利出訪友邦史瓦帝尼。律師陳君瑋指出，總統賴清德成功出訪史瓦帝尼堪稱外交奇蹟，應感謝4人，包含外交部長林佳龍迅速安排、中共打壓反成助力、民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪拋出議題轉移焦點，以及國民黨主席鄭麗文的「白日夢外交」對比下，凸顯賴的務實外交成果。

陳君瑋指出，史國40週年，賴清德去不了，由林佳龍擔任特使，先去拜訪，以為這一齣戲就結束，結果林佳龍在短短幾天內安排得宜，馬上再陪同賴清德出訪，外交團隊功不可沒，這一招欺敵之術，真是高明。

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針對中共的打壓，陳君瑋認為，放眼國際，台灣總統出訪史瓦帝尼原是不起眼的國際新聞，卻因中共打壓，躍升國際版面，國際媒體紛紛彰顯中共蠻橫態度；未料，台灣與史國憑外交默契成功突圍，再次讓賴上國際版面，更凸顯「台灣不屬於中國」，害人之心不可無，想要害人，必遭自我吞噬。

陳佩琪近日丟出身體殘疾的議題，陳君瑋表示，陳鬧了媒體好幾天的版面，搞了半天，原來是為掩護賴清德出訪，賴清德出國前跟斑斑合照的臉書文字，也透露即將出門訊息，這真是神操作。

最後則是鄭麗文，陳君瑋說，鄭麗文前幾天丟出要拜訪川普，祝福與奚落的聲音都有，當大家都把重點放在「在野黨主席是否僭越總統職權，充當中美軍購調人」之際，原來賴清德正在幹大事，要感謝鄭麗文的「白日夢外交」，讓賴清德的「務實外交」能夠美夢成真。

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