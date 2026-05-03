推TPASS升級加價搭高鐵 李四川：納入專家意見評估

國民黨新北市長參選人李四川（中）提出TPASS加價搭乘高鐵的構想，承諾會納入專家學者的意見，評估後再提出政策。（記者賴筱桐攝）

基北北桃TPASS通勤月票1200元廣受好評，帶動一日生活圈發展，國民黨新北市長參選人李四川研議提出TPASS升級、加價搭乘高鐵的構想，但有學界質疑，短途的通勤可能排擠長途與商務客。對此，李四川今天表示，專家委員提出的意見他都會納入評估，再提出政策。

李四川今天早上出席土城區婦女會「孝親沐足感母恩-母親節活動」，媒體詢問是否與台北市長蔣萬安討論TPASS升級功能？以及針對產學界質疑，短途的通勤者會占用座位，排擠長途與商務客，是否有因應措施？

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李四川表示，這項政見是他參選2個月以來，所有市民的心聲，在早上上班的時候，捷運有時必須等2、3班車才能坐得上去，原則上如果從板橋到南港，搭乘高鐵的價錢跟捷運的價錢差不多、多一點點，所以他才會提出如果TPASS能夠加價搭乘高鐵，從板橋到南港這一段，市民就不要開車，使上班、下班車潮能夠疏解。

李四川說，他也了解專家委員提的意見，他都會納入來做評估，因為高鐵除了價格的計算以外，還必須看高鐵本身的運量，如果影響高鐵的營運，當然要好好地做評估，他會找專家委員聽取意見，再提出他的政策。

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