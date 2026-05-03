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    首頁 > 政治

    曾說不需跟民眾黨每人「推心置腹」 鄭麗文當面主動找柯文哲解釋

    2026/05/03 12:30 記者董冠怡／台北報導
    民眾黨創黨主席柯文哲（左）和國民黨主席鄭麗文（中）3日出席新黨台北市議員侯漢廷（右）新書發表會，兩人握手寒暄笑到瞇著眼。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲（左）和國民黨主席鄭麗文（中）3日出席新黨台北市議員侯漢廷（右）新書發表會，兩人握手寒暄笑到瞇著眼。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席鄭麗文今（3）日出席新黨台北市議員侯漢廷新書發表會，與同樣受邀出席的民眾黨創黨主席柯文哲同台。鄭麗文致詞時主動提起日前接受廣播節目訪問時，被問到是否跟柯也「推心置腹」時稱「不需跟民眾黨每一個人都推心置腹」，是被媒體作文章，可能讓柯覺得「躺著也中槍」，她也透過今天的同場機會澄清，因為與柯文哲無私交，所以才不敢說（指推心置腹），擔心說了會很奇怪，呼籲「大家不要再把精力浪費在莫須有、沒意義的事上」。

    鄭麗文致詞先向柯文哲致意，「因為柯主席可能有一點躺在家裡也中槍的感覺」，前陣子接受蘭萱（中廣主持人）的訪問時，提到跟現任民眾黨主席黃國昌「溝通順暢、推心置腹」，當時蘭萱問「那你跟柯文哲也推心置腹嗎」？鄭麗文強調，她要再次說明，因與柯文哲並無私交，所以不敢跟大家講「我跟柯主席推心置腹」，這太奇怪了，柯可能也會嚇一跳。

    鄭麗文指出，也因為如此，「我才會說沒有、我不敢說跟柯主席推心置腹，也不可能跟民眾黨每一人都推心置腹」，強調其實就是非常單純的回應，但是媒體見縫插針、無限上綱、各自擴大解讀，希望製造她跟柯之間莫須有的矛盾與隔閡，今天藉著機會特此說明，呼籲不要再把精力浪費在莫須有、沒意義的事情上，台灣有太多嚴肅的、極需大家關心的議題，需要共同去努力。

    國民黨主席鄭麗文致詞。（記者董冠怡攝）

    國民黨主席鄭麗文致詞。（記者董冠怡攝）

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