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    首頁 > 政治

    談大陳過台灣！媽媽感恩國民黨 梁文傑：值得感謝的是台灣

    2026/05/03 13:30 即時新聞／綜合報導
    陸委會副主委梁文傑。（資料照）

    陸委會副主委梁文傑。（資料照）

    陸委會副主委梁文傑是台灣政壇知名的大陳義胞後代，今（3）日在社群平台發文，回憶其父母於1955年隨「金剛計畫」從浙江大陳島撤退來台的往事。

    梁文傑今在Threads發文表示，當年父母年僅8、9歲，母親說，她記得是坐美國人的船過來的。到了基隆港是晚上，她沒見過那麼燈火通明的地方，因為大陳島基本上沒有電，也沒有燈光，她很感謝國民黨把她從大陳島那個落後的地方帶來台灣。

    梁文傑指出，小時候聽這些故事，直觀認為台灣是值得感謝的地方，「而我們這種窮鄉僻壤的島民能來到台灣真是幸運」。雖然母親感謝的是國民黨，但他認為真正讓這群島民來到台灣的是「那個奇妙的年代」，「這麼多年以後，我還是這麼覺得」。

    貼文引發熱烈討論，有網友犀利留言，認為梁母可能不知道大陳島的困境其實是國共內戰造成的，更稱那是「國民黨給予的謊言」。對此，梁文傑坦率回覆稱「我媽哪會知道」。

    也有人感嘆，「看看梁副的故事，再看看國民黨那些人，果然懂得感恩的人比什麼都來得重要」、「但在台灣有一群人想把台灣拉向靠近中國，他們是不是好日子過太爽，想回去吃苦？」

    此外，還有網友藉此反諷部分藍營政治人物，認為若無美國協助，國民黨當年根本無法支撐，強調不應只緬懷黃埔，更應感恩美國至今對台灣的幫助，「同樣也是中國浙江大陳島移民，羅智強就忘恩負義，當初要不是美國幫忙，他的父母可能早就往生了，就不會有他了，從當立法委員後，一直批評美國還創立疑美論。最可惡是，還不敢批評當年把父母從家鄉不得離鄉背井逃離到台灣的中國共產黨，甚至配合統戰」。

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