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    首頁 > 政治

    蘇巧慧稱新北團隊已準備好 李四川：全力以赴接侯這一棒

    2026/05/03 11:50 記者賴筱桐／新北報導
    針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，團隊已經準備好了，國民黨新北市長參選人李四川說，他會努力全力以赴，接下新北市長侯友宜這一棒。（記者賴筱桐攝）

    針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，團隊已經準備好了，國民黨新北市長參選人李四川說，他會努力全力以赴，接下新北市長侯友宜這一棒。（記者賴筱桐攝）

    年底選戰升溫，國民黨新北市長參選人李四川今天出席土城區母親節活動，被問到與民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民調逐漸拉近，蘇稱「新北團隊已經準備好了」，李四川表示，他會全力以赴，接下新北市長侯友宜的這一棒。

    李四川今天上午出席土城區婦女會「孝親沐足感母恩-母親節活動」，媒體詢問新北市長選戰是否已經準備好了？李四川表示，競選團隊已經陪他跑了將近2個月，他會努力全力以赴，來接侯市長的這一棒，他也了解對手蘇巧慧，「她也會努力來接蘇縣長的這一棒，所以我們各自努力」。

    陪同李四川出席活動的新北市議員江怡臻表示，在新北基層看到蘇巧慧的團隊，是準備好選舉的團隊，而不是準備好接續市政的做事團隊。

    至於李四川提到的接棒，江怡臻指出，李四川、蘇巧慧兩者有很大的不同，蘇想接的是前台北縣長蘇貞昌那一棒，是政治的世襲、權力的交接，更是派系的獨大；而李四川要接的是侯友宜市長這8年、甚至包括過去前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋打下的市政地基，必須讓新北建設不斷，政策福國利民。

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