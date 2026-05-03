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    首頁 > 政治

    賴清德出訪史瓦帝尼簽署公報 潘孟安：台灣會與真朋友穩健走向國際

    2026/05/03 12:09 即時新聞／綜合報導
    賴清德總統出訪史瓦帝尼，與恩史瓦帝三世國王簽署兩國聯合公報、《關務互助協定》。（圖擷自潘孟安臉書）

    賴清德總統出訪史瓦帝尼，與恩史瓦帝三世國王簽署兩國聯合公報、《關務互助協定》。（圖擷自潘孟安臉書）

    賴清德總統突破中國外交封鎖出訪友邦史瓦帝尼，隨行的總統府秘書長潘孟安透露賴與恩史瓦帝三世國王簽署兩國聯合公報、《關務互助協定》，台灣會持續強化實力與真朋友並肩同行，穩健地走向國際。

    潘孟安臉書指出，台灣與史瓦帝尼的公報不僅重申了兩國建交58年來的深厚友誼，更在追求和平、穩定、永續繁榮的共同願景下，為雙邊關係立下新的里程碑。

    潘孟安說，在會談中，賴總統的話語鏗鏘有力，直指中華民國台灣是主權國家、台灣是世界的台灣，2300萬台灣人民有權走向世界，任何國家都沒有權利阻擋台灣為世界做出貢獻。

    潘孟安同時也感謝恩史瓦帝三世國王，長期以來在國際場合為台灣仗義執言，特別是呼籲全球各國正確理解聯合國大會第2758號決議，其在關鍵時刻挺身而出的情義，台灣人民點滴在心頭。

    潘孟安透露，台、史合作早已深入民間，如今所簽署的《關務互助協定》，將實質簡化雙邊貿易流程，讓兩國企業的往來更加順暢。

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