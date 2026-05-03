母親節將至 楊瓊瓔到潭子市場發送康乃馨

立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國至潭子傳統市場發送康乃馨。（楊瓊瓔提供）

母親節將至，立委楊瓊瓔今天與台中市議員賴朝國一同前往潭子傳統市場發送康乃馨，提前向市場採買民眾及攤商等獻上母親節祝福。民眾開心收下花束，有年輕人笑說要把花轉送給媽媽，讓祝福延續；也有攤商說，每天忙生意很少特別過節，收到花時頓時感到「心花開」。

一早市場人潮絡繹不絕，買菜聲、叫賣聲此起彼落，楊瓊瓔與賴朝國穿梭市場逐攤向婆婆媽媽、攤商及民眾送上康乃馨，並親切問候「母親節快樂」、「辛苦了」。

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楊瓊瓔表示，母親是家庭最重要的力量，無論是在家中照顧子女、操持家務，或在職場與家庭之間奔波兼顧，都值得社會給予更多肯定與感謝。母親節是表達心意的重要日子，希望透過贈送康乃馨的小小心意，向所有母親致上最高敬意，也提醒子女們要珍惜與母親相處的時光，及時說出感謝與愛，未來也會持續關注婦幼福利、教育資源與家庭支持系統，打造更完善的照顧網絡，成為媽媽們最堅強的後盾。。

賴朝國則說，市場裡有許多攤商本身就是母親，長年辛苦經營生意，同時兼顧家庭，十分不容易。母親節前夕致贈康乃馨，不僅向採買的民眾表達祝福，也特別向這些默默打拚的攤商媽媽致敬，感謝她們對家庭與社會的付出。

立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國至潭子傳統市場發送康乃馨。（楊瓊瓔提供）

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