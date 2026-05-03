中共認知戰進化！ AI深偽假影片、養生粉專散布爭議訊息

網路上曾流傳AI變造的賴清德與蕭美琴的親密接觸影片，相關單位提醒民眾切勿轉傳以免觸法。（資料照，圖擷取自民進黨臉書）

中國對台認知戰不斷進化，民進黨立委提案修正「國家情報工作法」，擬將反制境外敵對勢力的認知戰列入法定職掌。根據國安局今年初公布的「2025中共認知作戰分析報告」揭露，「疑美論」、「疑軍論」是中共慣用的炒作敘事，去年9月曾以AI深偽造假影片，變造總統賴清德與副總統蕭美琴對話。此外，在YouTube、臉書等網路平台，更有平時是影視明星、宗教、健身養身頻道或粉專，突然大轉變發表政治議題、散布爭議訊息。

根據報告，中共以AI生成影音、盜用國人帳號等方式操作認知作戰，並透過多元管道投放爭議訊息，包含假冒國際媒體，在FB、Threads、X等社群平台設立粉專、帳號發文，散布AI生成假影片、不實訊息等。

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國安人士曾揭露，YouTube頻道「AI命運共同體」2025年7月28日創立，頻道雖然宣稱「純粹為了娛樂」，但發布多則以捏造政治人物談話、影像、語音的影音，並與中國官方長期立場一致，散布各類「揚中、貶台、批美」等政治陰謀論。

2025年9月17日，該頻道發布一段AI生成的賴清德與蕭美琴兩人對話影片，在片中說出「美國已無法遏止中國，沒準哪天就把我們交易出去」、「就是把美國的裝備全買過來，我們也打不過中共」、「我們得趁這段時間多撈點，以後就沒有機會了」，這段透過AI造假生成的48秒影片，依序製作出與北京當局長期輸出「疑美」、「疑軍」、「疑賴」的造謠敘事。

此外，事實查核組織「ＭyGoPen」今年4月發布查核報告指出，平時分享養生觀念、健康或旅遊資訊的YouTube頻道，日前開始突然談起美伊戰爭、台灣的天然氣、撤僑議題。而且內容不少為AI生成影片，以煽動情緒的字眼談論政治或爭議議題，且多個頻道協力同步發布。

值得注意的是，國安單位也觀察到類似現象，一些平時在講宗教、影視明星、健康養生的頻道，突然開始談起政治或爭議議題。在生成影片中，為使台灣民眾不易察覺，AI主播語音相當接近台灣人，且多頻道同步操作、用情緒性語言煽動焦慮。

除AI生成影片外，中國官媒經常轉發台灣KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖） 言論，藉此放大疑軍、疑美論。根據台灣資訊環境研究中心IORG日前公布的「2025中共官媒最佳台軍代表」，上榜退役軍官有呂禮詩、栗正傑、帥化民、張延廷、賴岳謙，大力散播共軍強大論、我國國防失敗論，動搖台灣民眾抗敵意志。

IORG報告彙整，退役海軍少校呂禮詩盛讚共軍航母是「全球範本」；退役陸軍上校賴岳謙替共軍威脅轟炸日本；退役陸軍少將栗正傑為共軍設想航母佈局戰略；退役陸軍中將帥化民預測共軍戰機市場「很燙」、美國武器則是「垃圾」；退役空軍中將張延廷宣稱中共軍演是「道德使命」。

IORG分析，中共利用非專業名嘴劣化台灣國防政策公共討論品質，提高國防「政黨政治化」，同時散播國防失敗論，有利削弱台灣民眾國防信心。

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