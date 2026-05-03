母親節前夕現身豐原第一市場 江啟臣與地方民代團隊發送限量小物暖心問候

江啟臣發送限量節日小物「多用途純木漿海綿」。（江啟臣提供）

母親節前夕，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣，在市議員陳本添、邱愛珊及市議員參選人連佳振等陪同下，今天上午前往豐原第一市場發送母親節小物，展開溫暖的節日問候。

江啟臣到豐原市第一市長掃街拜票，並送上精心設計的限量節日小物「多用途純木漿海綿」。江啟臣表示，這款小物採天然木漿纖維製成，具有環保無毒、遇水即膨脹變柔軟的特性，無論是用於洗臉沐浴、洗碗除垢或居家清潔都非常實用，希望能藉此貼心分擔照顧者在日常生活中的辛勞。

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江啟臣指出，在現代社會中，兩性平權與多元家庭已是常態，母親節的感謝對象不應僅限於傳統定義的媽媽。社會上有許多父兼母職的爸爸、隔代教養的祖父母，甚至是身兼母職照料弟妹的哥哥姊姊，這些角色同樣承擔了守護家庭的重任，值得同樣的敬意與祝福。

江啟臣期盼透過這份小禮，讓每一位辛苦的家庭照顧者，都能在充滿感恩的五月感受到溫馨與支持，他並指出，回到豐原第一市場就像回到家一樣親切，除了提早祝福大家節日快樂，也向即將迎來的媽祖聖誕致敬，強調未來將持續秉持打造旗艦城的願景，與市民共同開啟台中的新啟程。

江啟臣至豐原第一市場掃街拜票，並發送母親節小物。（江啟臣提供）

江啟臣在市議員陳本添、邱愛珊及市議員參選人連佳振等陪同下，至豐原第一市場發送母親節小物。（江啟臣提供）

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