賴清德總統成功抵達史瓦帝尼 吳欣岱批「偷渡」論述是中國認知作戰

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼。（總統府提供）

總統賴清德順利抵達非洲友邦史瓦帝尼，台北市第二選區（內湖、南港）市議員參選人吳欣岱今（3）日表示，此趟行程能順利成行，背後是台灣外交與國安團隊在短時間內進行快速且周詳的調度與斡旋。對於外界「外交挫敗」或「偷渡」的質疑，她認為這類論述與中國外交部辭令高度一致，實為認知作戰的一部分。她呼籲，台灣不能因北京的恐嚇而縮手，成功出訪即是實力與盟友連結的具體展現。

吳欣岱指出，此次總統出訪未提前公告，主因在於因應中國慣用的施壓手段。由於中國先前曾透過施壓周邊國家封鎖領空，企圖阻止民主台灣元首參與友邦慶典，為防止中國取得更多施壓的時間與空間，台灣團隊選擇以不公開的方式靈活應對，最終頂住外交壓力完成任務。而史瓦帝尼總理親自派員接機，讓賴總統光明正大入境，這是不折不扣的正式外交場合，絕非「偷渡」。

請繼續往下閱讀...

針對中國外交部將此行描述為「偷渡式的逃亡鬧劇」與「國際笑柄」，吳欣岱提醒，台灣內部若有人採用相同的詞彙描述出訪，無異於在幫北京推動認知作戰。她認為，認知作戰的核心目的是讓台灣人自認沒有外交權利，將每一次對外連結貶低為「掙扎」。他表示，只要民眾陷入這種論述框架，北京壓縮台灣主權空間的目的就已達成。她認為，史瓦帝尼與台灣共同頂住壓力，證明了台灣有實力走出自己的路。

吳欣岱剖析，中國之所以傾力封鎖領空並打壓台灣外交，是因每一次外交行動都在打破「台灣是中國一部分」的論述框架。她認為，若台灣因恐嚇而退讓，才是真正給了北京想要的答案。吳欣岱重申，台灣的外交人員已示範了如何與盟友站在一起，只要持續深化與理念相近國家的聯繫，台灣就不必走北京設定好的道路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法