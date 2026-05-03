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    首頁 > 政治

    稱賴清德「不對稱外交」出奇制勝 汪浩讚：輕舟已過萬重山

    2026/05/03 11:24 即時新聞／綜合報導
    汪浩3日表示，賴清德成功抵達史瓦帝尼，不僅是訪問邦交國，更是經典的「不對稱外交」實踐，此次「輕舟已過萬重山」的突破，向國際社會傳遞了清晰訊號。（圖擷取自賴清德臉書）

    汪浩3日表示，賴清德成功抵達史瓦帝尼，不僅是訪問邦交國，更是經典的「不對稱外交」實踐，此次「輕舟已過萬重山」的突破，向國際社會傳遞了清晰訊號。（圖擷取自賴清德臉書）

    總統賴清德2日突破中國封鎖，抵達友邦史瓦帝尼訪問，展現外交突破。作家汪浩3日在臉書發文表示，賴清德成功抵達史瓦帝尼，不僅是訪問邦交國，更是經典的「不對稱外交」實踐，此次「輕舟已過萬重山」的突破，向國際社會傳遞了清晰訊號。

    汪浩表示，在中共無所不用其極，透過第三國撤回飛航許可、將國際秩序武器化的灰色地帶打壓下，賴清德展現高度戰略韌性與靈活手段，以「抵達後公開」的低可視度機動模式，搭乘史國專機並重組航線，成功讓中共的制度性封鎖淪為無效，打臉北京「世界上不存在中華民國總統」的荒謬論述。

    汪浩指出，此次出訪成功，象徵台灣已由外交「受制者」轉型為主動的「制於人者」，這不僅靠台灣自身的堅韌，更有賴於台美關係，從象徵支持邁向操作協同，在美國與民主盟友的制度性支撐下，台灣證明了只要策略正確，威權「長臂管轄」並非牢不可破。

    汪浩認為，賴清德這次「輕舟已過萬重山」的突破，向國際社會傳遞了清晰訊號，走向世界是台灣人的天賦權利，不容北京置喙。任何威脅與阻撓，都無法否定台灣作為主權國家的事實。賴清德以務實行動化解危機，不僅贏得尊嚴，更為台灣在極端高壓環境下開創出可持續、高韌性的外交新模式。

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