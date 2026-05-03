「做城市的人、做成事的人」李明川跨界幫川伯打造新造型

國民黨新北市長參選人李四川臉書今天上架最新影片「西裝是場合，工程帽是本能」。（記者俞肇福截圖自影片）

國民黨新北市長參選人李四川臉書今天上架最新影片「西裝是場合，工程帽是本能」，長時間比喻自己是拿榔頭的人，做成事的人，近日也跟風，請來造型時裝造型師李明川幫忙，幫川伯打造新造型，還開放民眾票選喜歡哪個造型的李四川。

知名造型師李明川在演藝圈以美妝造型聞名，李四川陣營為了能夠爭取年輕族群的認同與選票，請來知名美妝造型師的李明川幫古意的、拿榔頭的李四川變換不同造型，分別有「專業川」、「工程川」、「友愛川」、「卡哇川」，小編還留言：該做的，都做了——新北下一棒，我接著跑。（問一下大家，你最有感的是哪一套？）

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陪同打點造型、還入鏡同框拍照的新北市議員蔡淑君，也扮演好「小雞」角色，讓川伯能演甚麼像什麼。影片最後還留言「做城市的人、做成事的人」，爭取新北市民的支持。

國民黨新北市長參選人李四川臉書今天上架最新影片「西裝是場合，工程帽是本能」。（記者俞肇福截圖自影片）

國民黨新北市長參選人李四川臉書今天上架最新影片「西裝是場合，工程帽是本能」。（記者俞肇福截圖自影片）

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