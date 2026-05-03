為桐花健行活動送行 蘇巧慧：爬山沒顏色、一起讓全台灣來土城爬山

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中間白背心）與新北隊「小雞」一起與「土城桐花祭」健行活動民眾合影。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧假日行程滿檔，她今早與同黨的土樹三鶯新北隊「小雞」到土城區頂埔市民活動中心，為參加「土城桐花祭」健行活動的650位長者加油、送行，蘇巧慧抵達現場就受到鄉親熱情支持高喊「凍蒜」，她說，今天滿滿行程，新北隊一起團結努力，告訴大家每位參選人都是最好選擇，她也說，爬山沒有顏色，大家一起讓全台灣知道來土城爬山。

土城區公所與土城區體育會今辦「土城桐花祭」微笑山線天上山系健行趣活動，蘇巧慧到場便受到鄉親熱烈歡迎，有人高喊「蘇巧慧凍蒜」，她從場外緩步與鄉親握手到場內，致詞完再從場內握手到場外，於定點為長者加油送行，有支持者邊向她握手邊說「凍蒜」，也有人直呼「市長加油」、「巧慧加油」或索取合影，人氣相當旺，她也感謝大家的熱情。

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「新北隊準備好了！」蘇巧慧表示，她在四月中旬時也來參加桐花祭慢跑，今天是登山健行，也感謝民進黨新北市議員廖宜琨、彭一書、與新北市議員參選人吳昇翰，新北土樹三鶯隊一起出席，她等下還有好多的宮廟、公會活動，下午在板橋有母親節說故事活動，滿滿的活動，感謝新北隊一起團結努力，一起接觸更多的選民，希望用這樣充滿活力的態度告訴大家，「我們每個候選人都是最好的選擇」，希望新北市也能像這樣充滿活力、希望。

蘇巧慧致詞說到，其實爬山沒有顏色，山上是彩色的，不管是登山的活動、路線、經費，都是不分黨派，所有認真的人都一起讓這件好事一起做得更好，她也提到，在活動現場的彭一書、廖宜琨、吳昇翰，與國民黨新北市議員黃永昌、林金結，以及土城區體育會理事長曾進益，大家都一起讓全台灣都知道來土城爬山，好不好？現場民眾熱烈鼓掌。

土城區長周晉平指出，百岳再壯闊都沒有家山美，「咱自己的厝最美」，天上山系很漂亮，今天活動結合桐花，讓大家到「自己家」走一走，看看漂亮的桐花，走最好的步道，大家一起健行趣。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（白背心）與健行活動民眾合影。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左2）致詞介紹民進黨新北隊「小雞」，並說爬山沒有顏色，所有認真的人一起讓好事做得更好。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（白背心握手者）從場內一路握手到場外，為活動長者加油送行，支持者與她握手。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左5）與新北隊「小雞」與「土城桐花祭」健行活動民眾合影。（記者黃政嘉攝）

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