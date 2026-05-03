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    首頁 > 政治

    政治不應只有競爭與內耗 前北市勞動局長陳信瑜：我決定不參與今年選舉

    2026/05/03 10:26 記者王榮祥／高雄報導
    前北市勞動局長陳信瑜PO文宣告不參與今年選舉。（記者王榮祥翻攝）

    前北市勞動局長陳信瑜PO文宣告不參與今年選舉。（記者王榮祥翻攝）

    原有意挑戰下屆高市議員的前北市勞動局長陳信瑜，稍早PO文「我決定不參與今年的選舉」。

    陳信瑜今以「放下，是為了在傷痕之處佈下愛-不止息的成全」為題，陳述個人理念與心境。她提到從進入謝長廷辦公室那天起，自己就是一名守護綠色政治信仰的民進黨員，從過去、到現在，將來也一直都是。

    回首從謝長廷開啟高雄綠色執政的歷史新頁，從任謝長廷助理、高雄市政府機要秘書、14年教育議員到在台北市勞動局長任內實踐民進黨價值，這20多年是行政與監督權力的完整淬鍊，更是守護百姓的「頭路」。

    回到的家鄉高雄，面對支持者與工會兄弟們殷切期待，勤走基層時也不斷地反思，選舉不只是理想的實踐，更是一場對體力與意志力的極致考驗；在日以繼夜的奔走中，體會到政治也不應只有競爭與內耗，更需要對現實環境有清醒的認知與承擔。

    陳信瑜說，面對這段日子以來身心發出的嚴峻警訊，在教會牧長們與好友們心疼勸勉下，決定謙卑面對生命節奏，同時要對每位愛她了解她、對她有期許的好朋友，說一聲對不起，「我決定不參與今年的選舉」，將這份守護的能量，從「政治選戰」轉向更純粹的「社會關懷」。

    陳信瑜曾擔任台北市政府勞動局長，2022年涉特別費支用不實遭到搜索約談，後請辭獲准，隔年遭起訴；今年4月中旬，陳信瑜又被檢調查出擔任高雄市議員期間涉及詐領助理費，檢調約談她和丈夫到案，兩人各40萬元和10萬元交保。

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