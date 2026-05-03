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    首頁 > 政治

    賴總統順利出訪史瓦帝尼 卓榮泰：非常好的開始

    2026/05/03 10:08 記者林志怡／台北報導
    賴總統抵達史瓦帝尼與恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）一同接受軍禮歡迎。（圖由總統府提供）

    賴總統抵達史瓦帝尼與恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）一同接受軍禮歡迎。（圖由總統府提供）

    總統賴清德近期突破層層外交封鎖，並於昨日抵達友邦史瓦帝尼，並宣誓中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，有權走向世界。行政院長卓榮泰表示，希望這次出訪能成為我國走向國際空間的典範，並在未來透過更多努力，讓總統、國家各級幹部都能正正當當、勇勇敢敢的走向全世界。

    賴清德總統抵達史瓦帝尼後，先與恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）握手寒暄致意，隨後一同登上受禮台接受軍禮歡迎。隨後，總統與史王共同見證我外交部長林佳龍、史國外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）簽署《關務互助協定》。

    卓榮泰今日出席五四牙醫師節慶祝活動，會前受訪指出，國人與行政團隊、國會都很關心總統出訪史瓦帝尼，事前也做了相關規劃，對於這次出訪得以成行，國人也都給予祝福，希望這次能成為我國走向國際空間的典範。

    此外，卓榮泰說，這次出訪是「非常好的開始」，未來希望能經過更多努力，讓總統、國家各級幹部都能正正當當、勇勇敢敢的走向全世界。

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