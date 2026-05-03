總統出訪引中國跳腳批「偷渡」 吳志中揭ATA模式：川普、拜登都用這招

外交部次長吳志中於社群媒體說明，總統本次出訪是採用秘密抵達然後宣布的元首出訪「ATA模式」。（資料照）

總統賴清德突破中國外交封鎖，昨（2）日成功抵達非洲友邦史瓦帝尼，中國外交部竟跳腳怒指「這是上演『偷渡式』外竄鬧劇，淪為國際笑柄」。對此，外交部次長吳志中說明，總統本次出訪是採用秘密抵達然後宣布的元首出訪「ATA模式」，美國總統川普，及前總統拜登、歐巴馬、小布希，都曾採用此模式出訪。

本次總統出訪史瓦帝尼，採取抵達後才宣布的模式。吳志中於社群媒體發文說明，在外交領域中，存在元首出訪的 「ATA模式」 通常是指 「秘密抵達然後宣布」（Arrival then Announce）。

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吳志中指出，美國總統川普、美國前總統拜登、歐巴馬、小布希等人，皆曾以ATA模式出訪。

吳志中表示，拜登曾於2023年2月訪問烏克蘭基輔，被視為現代ATA模式的巔峰之作，隱密性方面，拜登捨棄笨重的「空軍一號」，改搭較小的C-32（波音757），讓拜登搭乘飛機降落在波蘭後，改搭長達10小時的火車進入基輔。

吳志中也指出，美國總統川普在第一任期內，也曾分別於2019年感恩節、2018年耶誕節，秘密訪問阿富汗與伊拉克；歐巴馬曾於2010年及2012年，秘密出發，橫跨大西洋飛往阿富汗；小布希曾於2006年及2008年多次秘訪阿富汗與伊拉克，並於2003年感恩節秘密飛往伊拉克巴格達。

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