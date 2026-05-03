習近平失算！ 沈榮欽：對台攻勢反讓台灣在非洲聲名大噪

沈榮欽今提到，在鄭習會之後，中國對台攻勢更加凌厲，但習近平失算的一點是，為了阻止台灣，反而讓台灣在非洲聲名大噪。圖為賴清德總統（左）2日抵達史瓦帝尼國是訪問，與史國國王恩史瓦帝三世（右）簽署聯合公報。（圖擷取自賴清德臉書）

總統賴清德2日突破中國封鎖，抵達友邦史瓦帝尼訪問，中國外交部與國台辦對此大表不滿。加拿大約克大學副教授沈榮欽今發文提到，在鄭習會之後，中國對台攻勢更加凌厲，但習近平失算的一點是，為了阻止台灣，反而讓台灣在非洲聲名大噪。

沈榮欽指出，中國在鄭習會之後「對台攻勢」更加凌厲，先是經濟脅迫非洲塞席爾、模里西斯、馬達加斯加撤銷飛航許可，然後是威逼利誘巴拉圭與台灣斷交，以壓縮台灣國際空間。習近平一方面累積「川習會」籌碼，另一方面也是因為鄭麗文代表國民黨贊同中共的「一個中國」政策，這些打壓台灣的做法就是中共一中在國際的實踐。

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沈榮欽分析，鄭麗文雖然從鄭習會中獲益良多，但中共並不在乎鄭麗文本人，所以才會在她訪中期間軍演，而鄭麗文非常稱職地扮演代理人的角色，從「一中沒有各表」、軍購預算，到希望川普反對台獨，在國際和台灣內部，都給予民進黨政府相當的壓力。

沈榮欽認為，民眾黨台北市議員參選人許甫聽聞賴清德出訪後第一時間為中共卸責，聲稱賴出訪「不該全推中共打壓」、「不過是阿Q式精神勝利法」，這種說法只會讓民眾黨身價下跌、成為「免費側翼」。他比喻：「如同李四川不需要事前承諾，黃國昌就會不顧一切的衝出去撕咬民進黨，出事還可以切割，既然有人願意賤賣自己，李四川又何必先給出黃國昌念茲在茲的副市長呢？」

沈榮欽指出，習近平失算的是，非洲三國將飛航許可「武器化」引發媒體關注，賴總統搭乘史瓦帝尼專機依舊出訪，更因此成為國際焦點。而中國為了阻止台灣前往尚比亞參加全球數位人權大會，導致主辦單位宣布取消會議，令網路權利聯盟（Net Rights Coalition）、國際特赦組織等133個受影響的組織聯合發表聲明抗議，習近平為了阻止台灣，反而令台灣在非洲聲名大噪。

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