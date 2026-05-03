讚賴清德「出訪即護國」 謝志偉：破解中國以「家務事」當攻台藉口

總統賴清德抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問。（總統府提供）

總統賴清德2日突破中國封鎖順利出訪友邦史瓦帝尼，中國對此跳腳大罵，駐歐盟代表謝志偉3日表示「出訪即護國」，總統此次出訪是向世界展示「自由民主的台灣不是專制極權中國的一部分」之事實，也因而破解了中國以「家務事」為藉口來侵略台灣之口實。

謝志偉指出，正因為中國在所有國際場合都極盡封鎖台灣之能事，意圖造成「處理台灣」是「中國人的家務事，不容外人介入」的敍事基礎，這也是國民黨主席鄭麗文「賣台求榮」的具體內容，藉此達到「關起門來打狗」的最終目標。謝志偉說：「台灣必須創造各種機會，讓國際社會認知到這個小小美麗多山的民主國家，不管有沒有被承認、叫什麼名字，反正就是不屬於中國！」

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謝志偉表示，最能體現這個「台灣不屬於中國」之事實的方式之一，就是讓台灣自由民主選出、作為國家最高領導人的正副總統在國際社會出現，中華民國台灣的正副總統出現在國際社會是一種名正言順、理所當然的護國行動。

謝志偉強調：「成功固是護國，而就算失敗，也無損護國的神聖，因為『護國』始於決心，非始於成果！總統有了堅定決心，護國終有成果。成果也者，自由民主的台灣終將修成正果也！」

至於中國外交部或國台辦的激烈反應，謝志偉笑說：「正好反證了『台灣是真的不屬於中華人民共和國』的事實。感恩配合！而那些對賴總統成功突破中國封鎖之行既冷嘲又熱諷的台灣人，當然看不到這層『護國』意涵，有共可舔而無國可護，那是他們的悲哀。」

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