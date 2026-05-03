中國狂罵賴清德出訪史瓦帝尼 沈有忠：中共玻璃心碎滿地

陸委會副主委沈有忠。（資料照）

在中共外交打壓下，賴清德總統昨（2）日搭乘史國專機，成功抵達非洲友邦史瓦帝尼訪問。中國國台辦聲稱，「賴清德費盡心機炮製的所謂『外交成果』，不過是玩弄伎倆，貽笑天下。祖國必然統一大勢滾滾向前不可阻擋」。陸委會副主委沈有忠指出，賴總統代表中華民國順利出訪，讓中共大地震、玻璃心碎滿地。

賴清德昨天凌晨搭乘「史王特使」史國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）4月30日來訪台灣時所搭專機，經過14小時飛行後，於台北時間下午順利降落史瓦帝尼。賴清德昨晚6點多透過社群媒體公開出訪消息後，中國外交部晚間7時許火速回應，嗆聲賴清德在宜蘭地震後，「棄島內民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演『偷渡式』外竄鬧劇」。

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中國國台辦發言人陳斌華則指稱，「此前因有關國家堅持一個中國原則，賴清德企圖乘包機竄訪史瓦帝尼被迫取消，但其不甘失敗，竟然不顧顏面，以偷雞摸狗的方式外竄至史國。當前島內正遭遇地震，賴清德不管不顧。由此可見其對島內民眾冷血無情，台獨立場頑固，是徹頭徹尾的『麻煩製造者』」。

陳斌華說，「堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨、大義所在，賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑。維護台海和平穩定，過上安穩富足生活，是島內民意所盼，賴清德不顧民眾安危、肆意欺騙民眾，必為廣大台灣同胞所唾棄。

陸委會副主委沈有忠發文指出，賴總統代表中華民國順利出訪，讓中共大地震、玻璃心碎滿地。台灣有權利走向世界，總統出訪證明，中共的一中原則只是自欺欺人。國人此刻應該團結，認清中共一中論述目的只是消滅我國家主權，更不應淪為配合中共做為傷害台灣自由民主的工具。

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