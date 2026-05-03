國台辦嗆賴出訪如過街老鼠齷齪 陸委會：潑婦罵街、無聊至極

陸委會指出，中華民國總統要去任何地方，不需要中華人民共和國同意。國台辦潑婦罵街，無聊至極。（資料照）

賴清德總統昨（2）日搭乘史國專機，成功抵達非洲友邦史瓦帝尼訪問。中國國台辦嗆聲，「堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨、大義所在，賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑」；陸委會今日痛批，國台辦潑婦罵街，無聊至極。

國台辦發言人陳斌華指出，「此前因有關國家堅持一個中國原則，賴清德企圖乘包機竄訪史瓦帝尼被迫取消，但其不甘失敗，竟然不顧顏面，以偷雞摸狗的方式外竄至史國。當前島內正遭遇地震，賴清德不管不顧。由此可見其對島內民眾冷血無情，台獨立場頑固，是徹頭徹尾的『麻煩製造者』」。

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陳斌華聲稱，「堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨、大義所在，賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑。維護台海和平穩定，過上安穩富足生活，是島內民意所盼，賴清德不顧民眾安危、肆意欺騙民眾，必為廣大台灣同胞所唾棄」。

陳斌華更說，「賴清德費盡心機炮製的所謂『外交成果』，不過是玩弄伎倆，貽笑天下。祖國必然統一大勢滾滾向前不可阻擋」。

對此，陸委會表示，中華民國總統要去任何地方，不需要中華人民共和國同意。國台辦潑婦罵街，無聊至極。

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