苗栗公館鄉長選情丕變 館東村長劉學耆突然宣佈退選

苗栗縣公館鄉館東村長劉學耆，與擔任代的妻子吳瑞雲，兩人同時擔任民代，攜手為民服務。（擷取自劉學耆臉書）

苗栗縣公館鄉長何在鑫將尋求連任，遇館東村長劉學耆表態挑戰；劉獲縣長鍾東錦支持，最近已積極展開拜票，但他昨天（2日）在臉書發出退選聲明，以身體健康及家庭、公館鄉的和諧等因素，不再投入下屆鄉長選戰；至於是否還有人要出馬挑戰，尚待觀察。

公館鄉人口逾3萬，是全縣最大鄉。何在鑫本屆任內打通鄉內瓶頸路段、改善鄉立游泳池、提高學童營養午餐補助、調升婦女生育津貼，並長期關懷弱勢慈善，施政表現有一定基礎。劉學耆則是連任4屆館東村長，其妻吳瑞雲也是2屆鄉民代表，夫妻齊心為民服務，具基層實力，加上鍾東錦支持，實力不弱。

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正當公館鄉長之爭，形成何在鑫及劉學耆兩人對決之際，劉學耆昨在臉書發退選聲明，劉說：「這段時間走在大街小巷，跟鄉親握手話家常，聽到大家對公館的期盼，我是真的很想拚，為鄉親多做點事。但身體就是不聽話，這陣子身體越來越糟糕，體力真的吃不消了。想想自己身體都顧不好，哪有辦法去服務鄉親大眾？」

此外，劉學耆指出，孫子們住在外地，平時就難得見面，頂多週末假日才能回來讓阿公抱一抱。自從開始選舉家戶拜訪，天天早出晚歸，連這一個禮拜一次的見面機會都沒了。看著孫子失望的眼神，兒女心疼我搞壞身體，苦苦勸他踩煞車，心裡真的很難受。選鄉長固然重要，但他更想健健康康地陪孫子們長大，決定退出鄉長選戰。

劉學耆強調，他服務鄉親的心意不會變，也懇請公館鄉親，把原本要給的支持，轉給他擔任鄉代的妻子吳瑞雲，吳瑞雲會繼續認真負責地替大家發聲，不管是爭取建設經費還是解決地方問題，她都會盡心盡力去做，不讓大家失望。

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