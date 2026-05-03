為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾黨前高雄主委自爆遭裝追蹤器 高市警：尚未報案

    2026/05/03 06:14 記者黃良傑／高雄報導
    民眾黨前高雄主委莊貽量自爆遭裝GPS追蹤器，高市警方證實至昨尚未報案。（資料照）

    民眾黨前高雄主委莊貽量自爆遭裝GPS追蹤器，高市警方證實至昨尚未報案。（資料照）

    有意競逐高市左楠區議員的民眾黨高市黨部前主委莊貽量，在自己的臉書自爆自家車疑遭人安裝GPS追蹤器，個人隱私與人身安全造成嚴重疑慮，但高市警方截至今（3日）凌晨，仍未接獲莊的報案，昨透過親友聯絡莊均稱「忙」，警方呼籲他儘速報案才利追查，釐清真相並安民心。

    莊貽量之前PO的圖、文已刪除，但警方根據截圖研判所謂遭安裝的追蹤器，iFind全球定位器，一般而言，iFind全球定位器就會主動傳訊息給附近的iPhone手機，如果不是iPhone手機就無法收到訊號。

    據了解，警方已著手調查積極偵辦中，因多次聯繫莊未果，陸續透過莊的服務處人員及家人聯絡，莊均表示忙碌，由於高市警方迄今未接獲莊報案，警方將詢問並確認有無向哪一縣市警局報案？

    此外，網紅四叉貓依圖索驥，認為該器材應該是iFind全球定位器，也稱防丟器、寵物定位器，售價大約600元，官方警語提及內建反追蹤功能，不建議用來跟蹤，警方對網紅的見解不表意見，強調會竭盡能力，保護每位市民的安全及社會安定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播