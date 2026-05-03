民眾黨前高雄主委自爆遭裝追蹤器 高市警：尚未報案

民眾黨前高雄主委莊貽量自爆遭裝GPS追蹤器，高市警方證實至昨尚未報案。（資料照）

有意競逐高市左楠區議員的民眾黨高市黨部前主委莊貽量，在自己的臉書自爆自家車疑遭人安裝GPS追蹤器，個人隱私與人身安全造成嚴重疑慮，但高市警方截至今（3日）凌晨，仍未接獲莊的報案，昨透過親友聯絡莊均稱「忙」，警方呼籲他儘速報案才利追查，釐清真相並安民心。

莊貽量之前PO的圖、文已刪除，但警方根據截圖研判所謂遭安裝的追蹤器，iFind全球定位器，一般而言，iFind全球定位器就會主動傳訊息給附近的iPhone手機，如果不是iPhone手機就無法收到訊號。

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據了解，警方已著手調查積極偵辦中，因多次聯繫莊未果，陸續透過莊的服務處人員及家人聯絡，莊均表示忙碌，由於高市警方迄今未接獲莊報案，警方將詢問並確認有無向哪一縣市警局報案？

此外，網紅四叉貓依圖索驥，認為該器材應該是iFind全球定位器，也稱防丟器、寵物定位器，售價大約600元，官方警語提及內建反追蹤功能，不建議用來跟蹤，警方對網紅的見解不表意見，強調會竭盡能力，保護每位市民的安全及社會安定。

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