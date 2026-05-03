被問軍購挺哪個版本？林沛祥嘆：我是夾層、隨波逐流

國民黨團書記長林沛祥。（記者羅國嘉攝）

國民黨軍購案爭議持續延燒，國民黨團書記長林沛祥2日在節目「TVBS戰情室」被問到是支持黨中央3800億+N的版本，還是黨團另一個8000億的版本？林沛祥說，「我隨波逐流，黨派幹部是『夾層』，什麼都不能講」；他無奈表示，「因為這件事情我電話被打爆了」。

林沛祥說，最直接的方法是，不管哪一個案子，讓當事人彼此間好好聊一聊，「我相信近季麟連副主席還沒有跟韓院長好好說」，季麟連當時是說「如果」賣黨求榮，他一定會把他（指韓國瑜）開除，這個「如果」當時被截掉了，這些事情應該當事人跟當事人好好去聊清楚，包括說軍購8000億還是3800億也好。

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林沛祥解釋，3800億+N代表什麼意思？如果你發價書來一兆，那我們也買啊！所以為什麼正式的軍售很重要，因為這是有國家做後面擔保的，我們不是跟美國的軍火商買的。

林沛祥表示，現在第二份發架書現在卡在川普的手上，因為它已經變成川普跟習近平談判要用的籌碼。為什麼美國需要台灣在5月14日川習會之前趕快決定，讓他們有台階下，因為他們要跟習近平談判了，要看台灣態度怎樣。

另一位來賓、資深媒體人黃暐瀚表示，現在季麟連事件讓他意識到，國民黨的支持者應該過半甚至更高覺得不可以，3800億已經是底線了，再上去就是被美國給拿走、被民進黨給貪汙走了，被軍購的回扣給拿走了，所以國民黨的支持者非常堅定。那個壓力回過頭來，讓藍營的立法委員不能講支持8000億軍購。

黃暐瀚指出，盧秀燕她早在3月30日已經解釋過了，不用發價書，支持8000億到1兆軍購，照此邏輯，這兩天國民黨考紀會應該非常滿根本不用休假，因為盧秀燕、前中廣董事長趙少康、立法院長韓國瑜、前國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安，還有支持8000億版本的國民黨立委一併開除，如果黨中央的這麼堅定的話。

黃暐瀚說，他的看法已經講了半年，不管是8000億或1.25兆，那叫條例，條例過了以後就可以用錢了嗎？它還要送預算啊！如果讓自己支持者信以為真，認為軍購條例過了8000億版本，就表示民進黨可以完全不用再送預算立法院，可以自己亂花8000億，就表示誤導支持者，讓支持者強力反彈不可以，所以才會發生季麟連事件。

黃暐瀚直言，季麟連就是針對韓國瑜，當你已經同意8000億版本這件事，「就已經直接被解讀是在賣黨求榮的話」，剛剛他所說的那些大咖，以國民黨中央現在目前立場，應該全部開除。

台北市議員侯漢廷則表示，不論現在媒體公開了多少人支持哪一個版本，加總起來也沒過半數，表示上多數的委員可能沒有意見，覺得只要黨部或黨團大家有意見表達完，最後有一個決定我們就團結支持有個論述就好。

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