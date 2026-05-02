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    首頁 > 政治

    陳素月拋出老人健保不排富全免 柯呈枋回擊了！

    2026/05/02 23:33 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣政府參議柯呈枋爭取國民黨彰化縣長提名，對於陳素月提出老人健保全免政見提出回擊。（擷取自柯呈枋臉書）

    彰化縣政府參議柯呈枋爭取國民黨彰化縣長提名，對於陳素月提出老人健保全免政見提出回擊。（擷取自柯呈枋臉書）

    國民黨彰化縣長提名卡關，民進黨彰化縣長參選人陳素月拋出「老人健保不排富全免」的政見後，爭取藍營提名的縣府參議柯呈枋回擊「財源在哪裡？」，做得到、做得久，才是對鄉親真正負責。

    曾任彰化縣副縣長、立委的柯呈枋指出，不反對社會福利政策，但關鍵不是說得好聽，而是制度能不能長久，不能只是福利給好給滿，卻沒有完整的財務規劃，這樣就只是喊喊口號而已。

    柯呈枋表示，在縣長王惠美主政7年多來，歲入歲出賸餘23.7億元，這不是可以隨意拿來一次性承諾的資源，陳素月要拿來做老人健保不排富全免，如果沒有全盤規劃，勢必排擠其他重要預算，影響整體施政。

    柯呈枋強調，就算陳素月說要爭取中央補助，但他想問，為何陳素月擔任立委4屆以來，為何過去不爭取，現在才說希望「希望中央會給」，萬一中央不給，這是要跳票嗎？如果真的要整合現有的老人福利支出，就應該具體說清楚。

    柯呈枋痛批，以前「疼子333」、「敬老369」、免費營養午餐，當年講得震天響，最後卻是跳票。他要問一句「師傅已經失信，徒弟還要繼續嗎？」如果連過去的錯誤都不願意說清楚，現在再談更多補助與承諾，只會讓民眾更不信任。

    民進黨彰化縣長參選人陳素月拋出老人健保全免政見。（陳素月提供）

    民進黨彰化縣長參選人陳素月拋出老人健保全免政見。（陳素月提供）

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