智庫研擬完成 國民黨團提失智症基本法、普發現金常態化

國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）。（資料照）

立法院國民黨團今年2月24日在國民黨智庫舉行立法實務研討會，當時擬定42項優先法案，其中有十幾項由智庫研擬，近半個月在立法院會付委或逕付二讀，包括保障失智症者之基本人權，促進社會各界正確認識失智症之「失智症基本法」，以及讓普發現金常態化的「預算法第八十一條之一修正草案」。

國民黨團近日提出並付委的法案包括「失智症基本法」、「氣候變遷因應法部分條文修正草案」、「就業保險法第十九條之一條文修正草案」、「兒童及少年福利與權益保障第二十七條文修正草案」、「大學法第三十五條條文修正草案」、「專科學校法第四十四條條文修正草案」、「高級中等教育法第五十八條條文修正草案」、「偏遠地區學校教育發展條例第七條及第八條條文修正草案」、「家庭暴力防治法部分條文修正草案」、「環境基本法第二十三條條文修正草案」、「所得稅法第十七條條文修正草案」、「預算法第八十一條之一修正草案」（已逕付二讀），以上皆由國民黨智庫研擬，黨團提案。

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「失智症基本法」草案說明指出，現行政府雖推動「失智症政策綱領2.0」，但其法律位階不足，且政策多偏重於長照端之照護與福利，缺乏跨部會整合及社會參與之法律基礎。根據國際失智症協會（ADI）執行長Paola Barbarino的最新示警，全球失智症人口正以「每3秒增加1人」的驚人速度急速攀升。

說明表示，ADI 於2025年在權威期刊《自然評論：神經學》（Nature Reviews：Neurology）發表的評論直指，至2040年，失智症恐將超越多項慢性病，躍升為全球第三大死因。根據衛福部最新發布的「全國社區失智症流行病學調查」，到了2031年，推估65歲以上失智症人口數將達47萬人，而失智總人口數為49萬人。

說明表示，由於失智症在短期內尚無完全治癒之法，且照護需求極為長期且沉重，單靠現有的長照制度恐怕難以支撐。參照美、加、日、韓等國的經驗，目前皆採取「國家計畫」與「立法」並行的雙軌模式，透過訂定專法來確立穩定的法源依據與經費挹注，以確保長期的政策延續性。

說明表示，草案參考日本於2023年通過之「推動實現共生社會之失智症基本法」，旨在從「福利照護」轉向「共生社區」模式。其核心理念在於尊重失智症者的自主意願，保障其作為社會一員能平等參與各項活動，並透過跨部會協調、研究開發、無障礙環境建置及大眾教育，減輕患者與家屬的社會隔閡。

預算法草案說明指出，稅收超徵達一定數額，應將一定的比例普發現金，與全體國民共享經濟成長果實。條文增訂，「全年實徵淨額達到當年度預算編列數百分之一百十五時，應優先弭平當年度歲入歲出之差短，如有賸餘，應辦理普發現金」。

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