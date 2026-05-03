賴清德突破封鎖抵史瓦帝尼 中國國台辦跳腳：偷雞摸狗外竄

賴總統昨（2日）抵達非洲友邦史瓦帝尼訪問。（總統府提供）

首次上稿 05-02 22:35

更新時間 05-03 06:19

賴清德總統昨（2）日抵達非洲友邦史瓦帝尼訪問，對此，中國國台辦跳腳聲稱：「賴清德費盡心機炮製的所謂『外交成果』，不過是玩弄伎倆，貽笑天下。祖國必然統一大勢滾滾向前不可阻擋。」

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國台辦發言人陳斌華晚間指出，「此前因有關國家堅持一個中國原則，賴清德企圖乘包機竄訪史瓦帝尼被迫取消，但其不甘失敗，竟然不顧顏面，以偷雞摸狗的方式外竄至史國。當前島內正遭遇地震，賴清德不管不顧。由此可見其對島內民眾冷血無情，台獨立場頑固，是徹頭徹尾的『麻煩製造者』」。

陳斌華稱，「堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨、大義所在，賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑。維護台海和平穩定，過上安穩富足生活，是島內民意所盼，賴清德不顧民眾安危、肆意欺騙民眾，必為廣大台灣同胞所唾棄。賴清德費盡心機炮製的所謂『外交成果』，不過是玩弄伎倆，貽笑天下。祖國必然統一大勢滾滾向前不可阻擋」。

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