賴清德成功出訪史瓦帝尼 胡采蘋讚：台灣不再是任人欺負的小國家

財經網紅胡采蘋。（翻攝自臉書）

總統賴清德今（2日）突破中國封鎖順利出訪友邦史瓦帝尼。對此，財經網紅胡采蘋表示，她明天早上要看到唱衰台灣的人多丟臉多絕望多沒面子，並大讚，台灣已經不是那個沒人聽過、任人欺負的小國家了，「台灣一直在進步，一直很爭氣，我們正在創造奇蹟」。

胡采蘋今日於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文指出，本來去史瓦帝尼是個很難做新聞點的活動，畢竟應該很少人去過這個國家，感覺很陌生。不過現在這個活動硬生生被笨蛋共產黨搞成全台灣聲勢大振，賴清德突擊打卡，突破封鎖的歡樂100分外交行程，新聞點完全有了。

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胡采蘋指出，光是打臉那些槍口只會打在台灣人身上的媒體跟網紅就不知道可以寫幾篇新聞，然後外交部如何機密籌謀挽救、美國國務院盧比歐如何神助攻，整個行程如何滴水不漏，光是寫這些，就可以把一個本來很沒亮點的行程搞到全球關注。

她說，賴清德光是不能去史瓦帝尼這件事情，就已經被外媒各種瘋狂報導了，還說什麼德國捷克都不幫，台灣爛死了，last minute plea多丟臉多絕望多沒面子。她怒嗆，「明天早上我才要看你們這些人多丟臉多絕望多沒面子，想到這些就對明天充滿期待」。

胡采蘋認為，台灣就是台灣，務實的說，台灣這個國家是在變強變大，走向有重大影響力的中型國家、逐漸可以跟英國澳洲這種國家相提並論，你怎麼可能還用以前的辦法對付我們，還想把我們壓回去，台灣已經不是那個沒人聽過、任人欺負的小國家了，這種打壓的辦法真的也沒有以前靈光了。

胡采蘋稱，真相就是台灣一直在進步，一直很爭氣，我們正在創造奇蹟，但她也自嘲，「雖然我們的首都有老鼠」。

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