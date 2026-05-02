不甩藍白唱衰！吳思瑤：賴清德突圍向國際釋「重要訊號 」

總統賴清德今天抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問。（圖由總統府提供）

總統賴清德今（2日）率團訪問非洲友邦史瓦帝尼。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤強調，面對中國設下的封鎖紅線，政府努力尋求突圍，不能讓中國破壞「以規則為基礎的國際秩序」的鴨霸作為成為常態，此行對其外交霸凌做出漂亮反制，成為凝聚國家的重要契機，其意義遠大於在野黨的唱衰。

吳思瑤今晚接受本報訪問表示，先前有三個國家同意賴總統的飛行許可並做出承諾，但在最後一刻發生變卦，很清楚是來自中國的施壓。此次能成功突圍，首要肯定外交與國安團隊不放棄的精神，以及付出難以想像的努力。友邦史瓦帝尼也展現堅定立場，不接受中國的作為，這份情誼非常珍貴。

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面對中國的外交封鎖，吳思瑤說，當中國設下封鎖紅線，政府努力做這麼多安排，不能任由中國破壞以規則為基礎的國際秩序，這也是向世界用具體行動表達，「台灣不會畏懼，也不會屈從中國的打壓。」

此外，吳思瑤觀察到，中國國台辦的態度顯得氣急敗壞，除了友邦的堅定支持，應當有其他國家的具體協助，這是利用國際民主同盟的力量，共同向中國做出抗議與反制，大家一起對中國的外交霸凌做出一個漂亮反制。

對於藍白相關評論，吳思瑤呼籲，在野黨應以正面態度看待難得的外交突破，雖然政黨不同，但同屬一國，賴總統飛抵史瓦帝尼的那一刻，應該是凝聚國家的重要時刻。台灣向國際社會傳達的訊息，其意義遠大於在野黨的唱衰。台灣要向國際傳達不會畏縮的態度，也會想方設法突圍中國所設下的紅線，展現出勇氣與不畏懼的立場，才是此次出訪最重要的核心價值。

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