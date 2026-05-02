中國跳腳批賴清德「偷渡」 林楚茵打臉：沒常識就別出來鬧笑話

民進黨立委林楚茵。（資料照）

總統賴清德突破中國外交封鎖，今（2日）抵達非洲友邦史瓦帝尼正式訪問；中國外交部見笑轉生氣，怒指「這是上演『偷渡式』外竄鬧劇，淪為國際笑柄」。對此，民進黨立委林楚茵反擊說，「ATA模式」（抵達後才宣布）意指是極為專業且常見的保護機制，中國自己沒常識，還想出來帶風向，結果只是讓全世界看笑話。

「連ATA模式都看不懂？中共沒常識就別出來鬧笑話！」林楚茵透過臉書撰文表示，看到中共對賴清德總統出訪史瓦帝尼又在氣急敗壞，建議國台辦及中國外交部去集體補課。什麼是ATA（Arrive then announce）模式，簡單說就是「抵達後才宣布」，這在國際外交與國安領域，是極為專業且常見的保護機制。

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林楚茵進一步說明，最經典的案例，就是2023年美國總統拜登（Joe Biden）閃電訪問烏克蘭。為了確保元首安全，全程高度保密，直到人抵達基輔了才對外公開。ATA做法符合國際法、符合外交慣例，更是為了防範像中共這種「麻煩製造者」惡意干擾。

林楚茵質疑，中共看到台灣外交與國安團隊運用國際慣用的專業模式，安全、順利且合法地讓賴總統抵達友邦，竟然還有臉出來大呼小叫？這就像是流氓故意在路上設路障，看到別人運用專業機制安全避開、順利抵達目的地後，流氓反而氣噗噗地罵人為什麼不按原路走。中共是見笑轉生氣，更是地痞流氓耍無恥。

林楚茵也強調，賴總統順利抵達史國，獲得最熱烈的歡迎，這代表台灣走向世界的決心，是任何路障都擋不住的。中共越是崩潰，就越證明中華民國台灣走在對的道路上。總統專機已經落地，中共玻璃心碎了一地，「只能說，專業的事情，你們真的不懂。中共潑婦罵街的發言，只是證明你們的沒知識又沒常識！」

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