賴清德突圍訪史瓦帝尼 石明謹點出作用：逼中國得再想別的方法

時事評論員石明謹。（資料照）

總統賴清德原定4月22日出訪史瓦帝尼，不料非洲3國遭中國施壓撤銷飛航許可，行程受阻。賴清德今天（2日）傍晚突破封鎖，抵達友邦史瓦帝尼訪問。對此，政治評論員石明謹說，有人說不過是去一個小小的史瓦帝尼，是能產生什麼作用？「對手出招我們就還一招，證明這招有用，逼對方得再想別的方法，這就是作用了」。

石明謹在臉書發文說，過去中國進行外交封鎖，通常是叫台灣官員要出訪的國家，禁止入境，因為邊境管制是一個國家至高無上的主權，不需要任何理由，就算是跟台灣友好的國家，通常也會有政治壓力，不見得開放入境。

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石明謹指出，這次中國知道阻擋不了史瓦帝尼允許賴清德入境，所以祭出一招：讓飛航路線途經的國家，禁止台灣民航機飛過領空。但是你總不能要求A國沒事去封鎖B國的民航機，所以史瓦帝尼的飛機要飛是沒問題的，這架飛機飛到台灣又載著賴清德飛回去，你是沒有辦法禁止的。

他說，所以如果下次，史瓦帝尼或是巴拉圭或是某個願意載賴清德的他國民航機，飛來台灣，接著載他去不對賴清德進行境管的國家，那中國要出什麼招呢？

「有人說不過是去一個小小的史瓦帝尼，是能產生什麼作用呢？」石明謹解釋，作用就是試試這招行不行得通，對手出招我們就還一招，證明這招有用，逼對方得再想別的方法，這就是作用了。

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