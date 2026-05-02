揭賴清德出訪史國重大意義！邱志偉：藍白炒作訕笑應道歉

立法院「台灣與非洲國會議員友好協會」會長、民進黨立委邱志偉。（資料照）

總統賴清德今天（2日）傍晚抵達友邦史瓦帝尼訪問。立法院「台灣與非洲國會議員友好協會」會長、民進黨立委邱志偉表示，這證明中國無法定義台灣的現狀，最灰頭土臉的當然是中國，而藍白這段期間炒作訕笑、見不得台灣好，都應該向國人道歉。

賴清德透過臉書說明，他在稍早抵達友邦史瓦帝尼，原訂4月22日的出訪，因爲非預期的外力而暫緩。經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，我們在今天順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給了我們最熱烈而溫暖的歡迎。

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對此，邱志偉表示，這次賴總統突破封鎖，成功抵達史瓦帝尼，對於台灣在非洲邦交有重要意涵，更是證明中國無法定義台灣的現狀，而國民黨更是不可能與習近平合作來換取台灣任何的國際空間。

「最灰頭土臉的當然是中國！」邱志偉指出，中國不惜用重金與債務威脅非洲國家，用不成比例的方式來封殺台灣，結果賴總統仍舊成功出訪，證明這種金錢封鎖絕對無法定義台灣的國際空間。

邱志偉說，這次成功出訪，證明我們的外交團隊戰力十足，沒有畏懼中國的封鎖，不惜任何機會也要讓台灣走出去。他強調，這就是最好的台灣精神，不怕艱苦不怕難，相信這種打拚的決心，定能讓台灣繼續走向國際，不會因為中國威脅就故步自封。

邱志偉並指出，藍白刻意在這段時間，配合中國炒作訕笑台灣，如今賴總統仍然成功出訪，這些見不得台灣好的人，都應該要向國人道歉。同時，這也證明，台灣能不能走向國際，絕不是靠國民黨口中的中國善意，只有依靠台灣人的勇敢精神，靠著不怕打壓、無所畏懼，台灣才能走出去。

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