九合一選戰倒數！學者示警中共多管齊下介選：削弱信任、推進「香港化」

年底九合一選舉倒數，學者專家呼籲民眾應具備自主民防意識，從認知端識別，並阻斷中共的柔性統戰攻擊。（資料照）

隨著11月28日九合一大選將登場，面對每年選戰，中共常透過軍事、外交、經濟與假訊息等多重手段施壓台灣，試圖干預選舉結果。對此，學者表示，北京目標不限於政黨輪替，更意在削弱台灣人民對政府的信任，並透過基層滲透將台灣導向「香港化」。由於國安案件定罪率僅約7成，且現行法律難以追蹤翻新的犯罪手法，呼籲民眾應具備自主民防意識，從認知端識別，並阻斷中共的柔性統戰攻擊。

台灣獨立建國聯盟今天舉辦「2026中國威脅報告 選票背後隱藏的中國介選」研討會，以「選舉中看不見的手：中國如何系統性介入台灣選舉」為題，藉由多位學者深耕中共威脅、法律防禦與民防研究的專家學者共同參與，並透過法院判決、政府報告與學術研究，從落地招待開始，拆解以介選為目的的紅色滲透圖像，進一步盤點出應對中國介選策略。

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台灣安保協會助理研究員李翊慈在研討會中指出，中共介選常以民間交流、學術往來、參訪等「無害方式」包裝，誘導台灣基層人員赴中接受「落地招待」。在這些活動中，中共官員雖避開直接指示投票對象，卻頻繁使用「兩岸一家親」、「反戰」等話術進行認知影響，試圖降低台灣民眾對國防必要性的警覺。北京的戰略目標不一定需要台灣完整的政黨輪替，比如國民黨執政，他們只在於引發台灣內部對立，利用陰謀論與「疑美論」削弱政府信任度，達成其柔性統戰目的。

里長淪中間人、法律規範現灰色地帶

解析「落地招待」模式，李翊慈表示，里長常成為中間人、法律規範現灰色地帶，報告中歸納出落地招待的典型模式，由中共各級「台辦」發動任務，透過台灣友中台商或里長等中間人發起低價旅遊團，並由台辦官員陪同散布統戰思想。

李翊慈以法院判決為例指出，「吳石金案」里長帶團赴中國山東煙台接受台辦招待，雖檢察官舉證歷歷，但法官因缺乏國安意識，將「兩岸一家親」視為中性詞語，最終判定無罪；「蘇惠美案」同樣涉及廈門市政府資助的落地招待，最高法院則展現不同見解，認為法官應依社會通念整體評價，並質疑選舉前出團的特殊目的，目前已撤銷原無罪判決發回重審。

根據法務部統計，一般刑案定罪率高達96％以上，但國安案件僅約69％。李翊慈解釋，國安案件具備高隱蔽性，且金流常隱藏於虛擬貨幣之後，加上取證困難，導致法律難以追上中共翻新的腳步。此外，現行《選罷法》對候選人的認定過於僵化，登記前的滲透行為及黨內初選等領域，目前均處於法律規範的灰色地帶。

面對年底大選，李翊慈提出多項制度改革建議，包括加重現有刑責、將候選人監管提前至「開設政治獻金專戶」階段，並參考美、澳等國建立「外國影響力的揭露」，要求個人履行披露義務。地方選舉的滲透力度更深，民眾不應將希望全寄託於法律，必須建立自主的民防意識，識別AI深偽技術與複合式攻擊。

台灣安保協會助理研究員李翊慈（左）、副秘書長何澄輝（右）出席「2026中國威脅報告 選票背後隱藏的中國介選」研討會。（記者羅國嘉攝）

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