鄭麗文派「血滴子」封殺軍購！賴瑞隆：以黨紀貫徹中共意志

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

軍購案國民黨爆發內訌，繼國民黨副主席季麟連揚言開除立法院長韓國瑜黨籍後，國民黨考紀會主委兼大陸部主任張雅屏今（2日）也強調，「決策紀律比立場更重要」。對此，參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆直指，台灣社會對增強防衛能力有高度共識，國民黨主席鄭麗文卻派出「血滴子」，以黨紀處分操控國會、封殺軍購，貫徹中共的意志。

兼任民進黨中評會主委的賴瑞隆接受本報訪問指出，全民對於增加軍購預算、強化防衛能力具有高度共識，同時也支持增強台灣與美國、日本等友邦的關係，並強化國內自主研發的產業能力，這對台灣絕對是最佳方案，許多有意參選的國民黨地方民代，都很清楚應支持國防預算。

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不過，賴瑞隆質疑，國民黨在鄭麗文的帶領下走向親共路線，背後的「藏鏡人」就是中共，現在竟然連8000億元預算都得不到支持，並以3500億加N的版本，透過黨紀來壓制民意。等同讓中共藉由控制黨中央，進而控制民意代表。

對於國民黨考紀會的強硬態度，賴瑞隆形容，該單位就是鄭麗文及中共的劊子手、血滴子，除了貫徹黨的意志，也貫徹中共的意志。

賴進一步說明，若國民黨中央對其不分區黨籍立委祭出黨紀，不僅會使其失去立委資格，更可能影響未來的參選權，藉由這樣的方式強壓這些人。若考紀會成功決定台灣的軍購案方向，將形同中共操控國會的大勝利，也是台灣民主的大倒退。

「你們還能夠沈默下去嗎？要完全照黨意來執行嗎？」賴瑞隆並呼籲，所有國民黨縣市長參選人及區域立委，包括同樣參選高雄市長的立委柯志恩，都應該把態度說清楚，別再閃躲問題，忠於台灣而非忠於中共，這是台灣人民的基本底線即要求，否則最終將被民意所淘汰。

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