柯文哲站台嘉縣萬家甫 盼延續近萬票在地扎根

民眾黨前主席柯文哲（右一）期許萬家甫（右二）能開出他參選總統時的票數。（記者蔡宗勳攝）

民眾黨嘉義縣唯一徵召提名議員第四選區參選人萬家甫，2日下午在朴子市山通路成立競選總部，由前主席柯文哲與不分區立委王安祥、嘉義市長參選人張啓楷共同揭牌，柯文哲期許萬家甫將2024年總統大選他在此區得到的9800多票能在地扎根。

柯文哲以自己2014年當選台北市長的成功經驗，期勉萬家甫勇於挑戰，強調千里之行始於足下，雖然做了不一定會成功，不做一定不會成功。萬家甫提到2024年總統大選他在此選區獲得9800多票，他完全不記得，但萬家甫的任務就是要找出這些票，落實服務，扎根地方，希望支持者將對他的熱情全力支持萬家甫，一起爭取最後成功。

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前立委、嘉義市長參選人張啓楷說，他是東石長大的孩子，藍白合共推嘉義市長參選人，也是嘉義縣市黨部主委，尋找議員參選人過程，好不容易找到萬家甫，理解其理念後，成為嘉義縣首位提名議員人選，萬家甫除了將負責找出民眾黨選票，還要擴展更多票。

本身是高雄人的萬家甫，從事職安工程相關事業，4年前因緣際會到朴子學習張天師道法，具道教「中國嗣漢張天師府特派上清五雷大法師」身分，也因而跟著祖師為朴子地區鄉親服務，加上2024總統大選柯文哲在此區獲9894票，都是他這次有信心參選的動力，他提出推動「建設東石鄉到澎湖的跨海大橋」政見，希望促進嘉澎的交通便捷、觀光發展。

根據中選會資料，2024總統大選柯文哲在第四選區得票數分別是朴子5200票、東石2345票及六腳2349票。

小草與民眾黨前主席柯文哲（右）及嘉義縣議員參選人萬家甫（左）合影。（記者蔡宗勳攝）

民眾黨嘉義縣議員選舉第四選區徵召參選人萬家甫競選服務處成立。（記者蔡宗勳攝）

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