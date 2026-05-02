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    首頁 > 政治

    軍購案延宕對藍軍地方選舉不利 張斯綱：蔣萬安應表態

    2026/05/02 17:47 記者甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安今天說，支持厚植國防。（記者甘孟霖攝）

    台北市長蔣萬安今天說，支持厚植國防。（記者甘孟霖攝）

    軍購特別條例遲未通過，國民黨內部也仍未有共識。國民黨籍台北市議員張斯綱今天認為，這議題持續發酵會讓年底的地方選舉變得政治化、意識形態化，對國民黨不是好事，呼籲盡快處理；他也說，台北市長蔣萬安對此問題避無可避，必須要有相應的表態。

    蔣萬安今被問到支持哪個版本的軍購案時表示，支持厚植國防，他也有與台北市國民黨籍立委開放式討論過，重要的是黨團要凝聚共識後決定。

    張斯綱受訪表示，軍購案變成討論的議題，且更牽動「抗中保台」意識形態的對抗，各界關注焦點如果一直在這之上的話，年底的地方選舉就會變得很政治化、意識形態化，這樣是民進黨希望的結果，他認為國民黨應該快點結束此議題，繼續拖下去對國民黨選舉沒有太大幫助，原本地方選舉談城市治理、市政，都討論軍購案的話，就會失焦了，這對國民黨不利。

    至於蔣萬安是否應該有進一步表態，張斯綱說，六都的縣市首長、候選人一定都會被問到這個問題，這是逃不掉的，尤其蔣萬安或台中市長盧秀燕都是未來競逐總統大位的人選，在這個議題上要有自己的想法，沒辦法閃躲。

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