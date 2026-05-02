中國網友肉搜撞警女大生被台網讚爆！他曝事件背後危險

戴姓女大生疑追撞間接導致休假女警身亡，但案發時因先看車損也未公開道歉，遭到肉搜。警方為預防衍生其他犯罪，啟動情蒐，同時籲民眾勿私刑正義。（民眾提供）

台南鄭姓女警遭戴姓女大生追撞，隨後被遊覽車輾過身亡，女大生遭網友撻伐，認為事後沒悔意，一名自稱來自中國的網友，在Threads上PO出女大生個資還嗆聲「台灣法律管不到我」，被網友點讚，還獲媒體報導。不過，粉專聲量看政治警告，此舉恐怕已成配合中國操作私刑正義、台灣司法很爛的認知作戰。製造台灣政府、司法無法有效制裁壞人的印象，並且使社會分裂。

聲量看政治昨日發文表示，此事危險之處，不只在「中國人肉搜貼個資」，而是把一場死亡車禍，快速改造成對司法的憤怒、兩岸身分對立、台灣司法制度的失能等多層面戰場。

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在中國認知作戰層面上，這是非常適合被利用的「社會裂縫題材」，雖不能斷定該帳號一定是中國官方操作，可能是反串、假帳號、台灣境內人士假裝，但從認知作戰角度看，這個模式非常典型的，先用悲劇引爆憤怒，再用「中國人」身分製造挑釁，最後把焦點導向「台灣法律無能」。只要在這件女警車禍的真實社會事件插入一根毒針，說「你們台灣死了人，法律卻拿我沒辦法。」就會同時刺激三種情緒：對肇事者的憤怒、對中國人的憤怒、對台灣司法制度的憤怒。

政治心理層面來說，女警不幸過世加上報導出現肇事者「肇事者只看車損」、「未道歉」、「照常上課」等等的描繪內容，就會快速形成一種心理判決，但這是群眾心理最危險的地方，當集體憤怒取得道德正當性，很多人會覺得自己不是在侵犯他人權利，自己正在執行正義。於是留言區從悲傷，轉成憤怒、羞辱與獵巫；從要求司法，轉成否定司法。

粉專指出，更深一層看，「中國人」這個標籤在這裡成為情緒開關。原本案件是台灣內部的交通司法問題，但一旦加入「中國人挑釁台灣法律」，整個情緒就升級為主權羞辱與國族對抗。留言裡有人說「給大陸人大大的讚」、有人說「台灣法律笑死國際欸」，這些話看似反諷，其實都在強化同一個心理結構，台灣制度失敗，所以外人可以羞辱我們。最後，在媒體操作下，將事件推向情緒最大化。

粉專最後提醒，這件事最該警覺的是，台灣社會現在很容易在悲劇事件中，被推向錯誤出口。真正有用的方向，不是跟著留言一起喊殺，要做的應該是要求警方與檢方清楚說明肇責，同時針對這個疑似中國人的個資犯罪偵辦，並且追查其真實帳號來源。也該要求媒體不要把挑釁的中國人帳號當成流量素材放大。「否則每一場悲劇，都會被變成一次對台灣社會信任的認知作戰工具。」

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