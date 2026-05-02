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    首頁 > 政治

    民眾黨市議員參選人喊「車子被放追蹤器」 四叉貓查出是「防丟器」

    2026/05/02 16:40 記者王榮祥／高雄報導
    四叉貓查出民眾黨高市議員參選人發現的追蹤器相關資料，研判是定位器，官方警語內建反追蹤功能。（翻攝四叉貓臉書）

    四叉貓查出民眾黨高市議員參選人發現的追蹤器相關資料，研判是定位器，官方警語內建反追蹤功能。（翻攝四叉貓臉書）

    民眾黨高市議員參選人莊貽量1日PO圖指出，在自己車上發現追蹤器，人身安全成疑慮，不過網紅四叉貓事後PO文指出，經查詢那應該是iFind全球定位器，官方警語提醒內建反追蹤功能，「不建議用來跟蹤」。

    四叉貓指出，昨天民眾黨某參選人在車上發現追蹤器，他上網查詢結果，應該是iFind全球定位器，也稱防丟器、寵物定位器，售價大約600元，官方警語提及內建反追蹤功能，不建議用來跟蹤。

    四叉貓引述相關說明，iFind全球定位器內建反追蹤功能，如果把iFind全球定位器藏在某個人的身上或車上超過6小時，那個人又剛好使用iPHONE手機，iFind全球定位器就會主動傳訊息給附近的iPHONE手機，告知那個人可能已被跟蹤，且可由被追蹤者關閉追蹤功能，所以官方販售文宣有加註警語無法拿來跟蹤，正確來說是無法拿來跟蹤使用iPHONE手機的人。

    四叉貓擷取新聞畫面指出，這次事件的當事人，剛好就是使用iPHONE手機，當事人表示會去報案，希望真相可以早日水落石出。

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