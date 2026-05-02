為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    攤商之子市場送康乃馨 賴瑞隆：祝生意興隆、母親節快樂

    2026/05/02 16:22 記者王榮祥／高雄報導
    賴瑞隆今偕同民進黨左楠區議員、議員參選人、里長參選人，一起到黃昏市場送康乃馨。（記者王榮祥攝）

    賴瑞隆今偕同民進黨左楠區議員、議員參選人、里長參選人，一起到黃昏市場送康乃馨。（記者王榮祥攝）

    民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今偕同左楠區4位民進黨議員與參選人、里長參選人們，一起到自由黃昏市場分送3千朵康乃馨，他介紹自己是攤商之子，除提前祝福媽媽們母親節快樂，也要祝福市場攤商生意興「隆」。

    賴瑞隆今與民進黨左楠區現任議員李雅慧、黃文志，議員參選人尹立與張以理，首度大合體掃街，連同多位民進黨里長參選人，一同在左營人氣指標自由黃昏市場分送康乃馨。

    他表示，自己也是攤商之子，了解攤商的辛苦，來市場除了祝福全天下媽媽母親節快樂，也要祝福辛苦的攤商生意興隆、業績長紅。

    賴瑞隆特別提到左營楠梓這幾年進步很快，堪稱大高雄指標區，他希望爭取市民支持他與所有民進黨籍議員、議員參選人跟里長參選人都能當選，一起延續這份繁榮。

    部分攤商第一次近距離見到賴瑞隆，覺得他蠻「福氣、親切」，也有民眾當場表態支持，賴瑞隆感謝之餘，也沒忘記介紹身邊的議員參選人們，希望民眾一起支持。

    賴瑞隆送康乃馨祝福攤商。（記者王榮祥攝）

    賴瑞隆送康乃馨祝福攤商。（記者王榮祥攝）

    賴瑞隆送花祝福攤商母親節快樂。（記者王榮祥攝）

    賴瑞隆送花祝福攤商母親節快樂。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播