攤商之子市場送康乃馨 賴瑞隆：祝生意興隆、母親節快樂

賴瑞隆今偕同民進黨左楠區議員、議員參選人、里長參選人，一起到黃昏市場送康乃馨。（記者王榮祥攝）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今偕同左楠區4位民進黨議員與參選人、里長參選人們，一起到自由黃昏市場分送3千朵康乃馨，他介紹自己是攤商之子，除提前祝福媽媽們母親節快樂，也要祝福市場攤商生意興「隆」。

賴瑞隆今與民進黨左楠區現任議員李雅慧、黃文志，議員參選人尹立與張以理，首度大合體掃街，連同多位民進黨里長參選人，一同在左營人氣指標自由黃昏市場分送康乃馨。

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他表示，自己也是攤商之子，了解攤商的辛苦，來市場除了祝福全天下媽媽母親節快樂，也要祝福辛苦的攤商生意興隆、業績長紅。

賴瑞隆特別提到左營楠梓這幾年進步很快，堪稱大高雄指標區，他希望爭取市民支持他與所有民進黨籍議員、議員參選人跟里長參選人都能當選，一起延續這份繁榮。

部分攤商第一次近距離見到賴瑞隆，覺得他蠻「福氣、親切」，也有民眾當場表態支持，賴瑞隆感謝之餘，也沒忘記介紹身邊的議員參選人們，希望民眾一起支持。

賴瑞隆送康乃馨祝福攤商。（記者王榮祥攝）

賴瑞隆送花祝福攤商母親節快樂。（記者王榮祥攝）

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