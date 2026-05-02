為母方知不易 蘇巧慧分享「早產兒家庭照顧津貼」政見緣由

蘇巧慧出席蘆洲母親節活動，席間感性分享育兒往事，並向母親們致謝。（記者黃子暘攝）

勞動節連假期間，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（2）日持續勤跑陸戰，先後出席新莊保元宮建宮250週年首醮醮慶「保元大囍開鑼」開幕、蘆洲母親節「挺Women的歌」歌唱活動。蘇巧慧指出，新莊是先民早期移居的城市，盼有機會與眾人一起努力發揚新莊豐富人文。母親節在即，她也感性表示，身為人母方知為母不易，她的孩子是早產兒，深知早產兒照護的艱辛，因此提出早產兒家庭照顧津貼政見，希望幫助更多家庭。

蘇巧慧在新莊保元宮指出，過去人們說「一府二鹿三新莊」，正是說明新莊發展早，也累積豐厚的文化底蘊，更形成新莊獨有的「廟街」商圈，感謝保元宮主任委員徐勝男、醮務局主任委員蔣根煌帶領保元宮不斷與時俱進，利用新觀念發揚傳統文化，盼未來有機會和眾人一起努力帶動新莊地方發展，讓更多人看見新莊人文風華；她也強調，保元宮是當地重要的信仰中心、文化資產，非常感謝保元宮長期投入社會公益，是關懷社會的重要力量。

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蘇巧慧後續趕往蘆洲參加母親節活動，向母親們致謝並表示，「母親」這個角色相當不容易，她的孩子出生時不到1000公克，因此深知孩子長住保溫箱時，媽媽們的心情與經濟負擔，故而在六大福利政見中提出早產兒家庭照顧津貼，希望幫助更多家庭。

蘇巧慧表示，民進黨婦女發展委員會已有30年歷史，30年前，台灣民主才剛萌芽，這有賴當時的年輕男女站出來為台灣民主發聲，才有如今民選總統、言論自由、青年爭取擔任民代的民主自由氛圍，以及多元族群在台灣這塊土地上一起生活，盼台灣民主自由可以持續傳承，也盼大眾給予民進黨新北隊機會，讓新世代用新觀念、新技術解決新北的既存問題，讓新北成為色彩最豐富的城市。

新北市黨部婦展會長、市議員彭佳芸也出席蘆洲歌唱活動，市議員顏蔚慈、李倩萍、山田摩衣、石一佑、蘇錦雄，以及議員參選人戴翎育、羅文崇、陳俊諺、陳俊維、李昆穎都共襄盛舉，台日混血的山田摩衣更以和風美人扮相現身登台獻唱，氣氛歡樂。

蘇巧慧出席蘆洲母親節活動，席間感性分享育兒往事，並向母親們致謝。（記者黃子暘攝）

蘇巧慧出席新莊保元宮建宮250週年首醮醮慶「保元大囍開鑼」開幕，喊話希望有機會與眾人發揚新莊人文風華。（蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧出席新莊保元宮建宮250週年首醮醮慶「保元大囍開鑼」開幕，喊話希望有機會與眾人發揚新莊人文風華。（蘇巧慧辦公室提供）

台日混血的新北市議員山田摩衣也以和風美人扮相登台獻唱，慶祝母親節。（記者黃子暘攝）

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