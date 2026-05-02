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    首頁 > 政治

    老鼠藥丟公園寵物恐誤食 蔣萬安回「這句」律師林智群傻眼

    2026/05/02 16:29 即時新聞／綜合報導
    蔣萬安今受訪回應鼠患問題。（記者甘孟霖攝）

    蔣萬安今受訪回應鼠患問題。（記者甘孟霖攝）

    台北市近日傳鼠患疑慮，大量網友在Threads上傳老鼠四處出沒影片。有民眾發現北市府直接將老鼠藥丟在公園，市議員林亮君質疑，會造成寵物、小朋友誤食問題。台北市長蔣萬安今日被問及相關問題，竟回應：「目前都是依照中央核可的環境用藥。」

    有媒體今日訪問蔣萬安時指出，立委沈伯洋說，使用國際上常用影響老鼠繁殖賀爾蒙的藥物比投藥還有用，詢問蔣的回應。蔣萬安表示，目前就是使用中央核可的環境用藥，包括沈的建議在內，每個選項在會議中都有討論到，一切尊重專家學者的意見、評估。

    又有媒體問，議員有質疑，投藥可能會出現「誤食」狀況，蔣萬安卻再次表示：「目前都是依照中央核可的環境用藥。」

    對此，律師林智群今日在臉書發文表示，一個人頭腦好不好，看他回應有沒有抓到重點就知道。他指出，心臟病/癌症的藥也是中央核准的，但你把心臟病/癌症的藥放在小孩可以拿到的地方，讓小孩誤食了，就是大人的問題。他質疑：「合法的藥放在不對的地方，會因為藥是合法的，就變成沒問題嗎？」

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